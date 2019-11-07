Gençlere erezyonu anlattılar

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi "Raising Environmental Awareness via Combining Teens (REACT) ERASMUS Plus Projesi seminerine ev sahipliği yaptı.

Ege Üniversitesi'nin eğitim, öğretim ve araştırma yaptığı tüm alanlarda sürekli eğitim programları düzenleyen, kamu ve özel sektör ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapan Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi- EGESEM- "Toprak Erozyonu ve Türkiye'deki Dağılımları" semineri gerçekleştirildi.

Yapılması gerekenler

ERASMUS Plus Projesi kapsamında yapılan seminere, Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Arife Karadağ, REACT) Projesine ev sahipliği yapan Hasan Türek Anadolu Lisesi ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Estonya, Fransa, İspanya, Almanya'dan akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gençleri kaynaştırarak, çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında semineri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Yönter verdi. Programda; toprak erozyonu, doğal erozyon ve hızlandırılmış erozyon, Türkiye'de toprak sorunlarının dağılımı, toprak derinliği, ülkemizin yüzde 90'nını etkileyen su erozyonu, su erozyonunun nedenleri, su erozyonunun sınıflandırılması ve su erozyonuna karşı alınması gerekli önlemler anlatıldı.