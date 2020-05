Gençlerimiz geleceğimiz

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayınlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, gençlerimizin Türkiye’nin umudu ve geleceği olduğunu hatırlatarak Bornovalı gençleri eğitim, istihdam, kültürel ve sportif alanında desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Bornova’da 15 ile 25 yaş arasında yaklaşık 70 bin gencin yaşadığını hatırlatan Başkan İduğ, “Bornova Belediyesi olarak gençlerimizi her alanda desteklemeye gayret ediyoruz. Dijital Sınıf ve BELGEM’de(Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) eğitimlerine, Altın Bilezik ile istihdamlarına katkı koymaya çalışıyoruz. Kültürel ve sportif alandaki kurslarımız da gençlerimizin bedensel ve sosyal gelişimini destekliyoruz. Amacımız; geleceğimiz olan gençlerimizi her alanda donanımlı, ülkesini seven, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmektir” dedi.

Daha çok gence spor imkanı

19 Mayıs’ta bir sporcu ve gençlik kenti olan Bornova’da gençlerin daha çok spor yapması amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan İduğ, “Pandemi nedeniyle biraz uzak kaldığımız spora yakında yeniden kavuşacağız. Sporda ilklerin kenti olan Bornova, aynı zamanda sahip olduğu tesislerle de İzmir’in lokomotifi konumunda. Bornova Belediyesi olarak hem pek çok branştaki kurslarımız, hem de ilçemizde faaliyet gösteren 51 amatör kulüple işbirliği içinde daha fazla gencimizin ve daha iyi koşullarda spor yapmasını amaçlıyoruz. Bu anlamda başladığımız planlama ile mevcut tesislerimizi Bornovalı amatörler sporcular ve amatör spor kulüpleriyle birlikte daha etkin ve verimli şekilde kullanacağız. Böylelikle hem tesislerimizin bakımı sağlanacak, hem de tesis sıkıntısı yaşayan amatör kulüplere önemli bir destek vermiş olacağız. Gençlerimizi sporla buluşturmak, bizim en önemsediğimiz konuların başında geliyor” diye konuştu.

Eğitime desteğe devam

Türkiye’nin en iyi vizyon projesi ödülünü alan Dijital Sınıf’ta 40 bin öğrenciye yaklaştıklarını hatırlatan Başkan İduğ, eğitimle ilgili çalışmalarını şöyle anlattı: Önce pandemi süreci, sonra da üniversite sınavları Dijital Sınıf’a ilgiyi arttırdı. Dijital Sınıf’tan faydalanan genç sayımız her gün artıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren, ilkokul dönemi de Dijital Sınıf’ta bulunacağından daha fazla Bornovalıya ulaşacağız. Dijital eğitimler sürerken BELGEM’i de ihmal etmiyoruz. Bornova’nın merkezinde aldığımız bina ile BELGEM’in ders ve derslik sayısı artacak. Burada da hedefimiz öğreci sayımızı 5.500’den 10.000 öğrenciye ulaştırmak. Türkiye’nin tüm sorunlarını ortadan kaldıracak bir tek çözüm varsa o da eğitimdir. Biz de Belediye olarak tüm gücümüzle bu alana destek olmaya gayret ediyoruz.