Gençlik Karnavalı İzmir'de başladı

Urla'da başlayan ve 4 gün sürecek olan karnavala, ilk gün 20 binden fazla kişi katıldı

Gençlik Karnavalı İzmir'de başladı
28 Haziran 2019 Cuma 11:13
İzmir'in Urla ilçesinde Gençlik Karnavalı başladı.
İskele Mahallesi Kum Denizi Sahili'nde karnaval için hazırlanan alana dün gelen kampçılar,  bugün sahne performanslarıyla eğlendi.
Karnavalın destekçilerinden Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin ilk gününde 20 binden fazla kişinin geldiğini söyledi.

Günübirlik girişlerle 25 bin kişinin karnavala katıldığını belirten Aydınhan, etkinliğin Türkiye'nin ilk gençlik karnavalı olduğunu ve 4 gün süreceğini dile getirdi. 

Karnavalın ilk günü Teoman, Can Bonomo, Fedde le Grand, Pera, Şanışer, Hedonutopıa ve Zeynep Onat performanslarını sergiledi.


Kaynak: AA
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