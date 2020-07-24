Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "Online Gençlik ve Kariyer Festivali" sona erdi.

Ege Üniversitesi Televizyonu üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen festival Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın konuşmalarıyla başladı. Gençlere kariyer yolculuğunda tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Necdet Budak festivalin ikinci gününde, "Rektör ile Kariyer Yolculuğu" başlıklı söyleşide EÜ Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu'nun sorularını yanıtladı.

Festivalde, üst düzey firmaların yetkilileri tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda festivalin ilk gününde; Folkart İnsan Kaynakları ve Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Ekin Yiğit, Vestel İşe Alım ve İşveren Markası Müdürü Gülseli Erdoğan Aracagök, Medikal Park İnsan Kaynakları Müdürü Deniz BAYGÜR, Kutlusan İnsan Kaynakları Yöneticisi Türker Okay, İba İletişim Kurucu ve Projeler Yöneticisi Serap Akyol Aksüyek, festivalin ikinci gününde ise; Mawie Beauty İşletme Sahibi Canan Kaçar, LCW Merkez İşe Alım Yöneticisi Okan Çalkın, Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu, Yarkent Medya İletişim Ajansı Genel Müdürü Nihan Yarkent İnce ve Pınar Gıda Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı zengin içerikli sunumlarıyla festivale katkı sağladılar.

Festivalde eğitim ve firma sunumlarının yanı sıra çeşitli konserler, sokak röportajları ve Umut Erdem'le Biz Bize Show gerçekleştirildi. Festivalde Umut Kaya, The Rocktors, Beyefendi, Rolla ve İyi Kötü Kararsız sahne aldı. Umut Erdem'le Biz Bize Show'a konuk olan Ekin Koç ve Umut Kaya keyifli söyleşileriyle festivale renk kattılar.

Festival kapsamında alanında uzman kişiler tarafından çeşitli eğitimler gerçekleştirildi. Festivalin ikinci gününde Öğr. Gör. Erdem Erem ve Ayşegül Eroler tarafından "Yaratıcı Drama ve Beden Dili", "Yaratıcı Drama Yöntemi ile İş Görüşmesi ve Etkili CV Hazırlama" eğitimleri, Devlet Tiyatroları Sanatçısı Ece Erişti tarafından "Diksiyon ve Nefes" eğitimi, Uzm. Psk. M. Berk Karaoğlu tarafından "Stres Yönetimi" eğitimi, Uzm. Psk. Aslıhan Değerli tarafından ise "Sınav Stresi" eğitimi verildi.

EÜ Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü ve üniversitenin çeşitli birimlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen Online Gençlik ve Kariyer Festivali'ne öğrenciler, Yetenek Kapısı sistemi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirerek katıldılar. Festival öğrenciler ile birlikte akademik ve idari personel tarafından da büyük ilgi gördü.



