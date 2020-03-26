Gereksiz atık üretmeyelim

Temizlik ve ilaçlama çalışmalarını Koronavirüse karşı rutin hizmetlerine ek olarak özel ekip ve ekipmanlarla sürdüren Bornova Belediyesi, tüm ilçeyi dezenfekte ediyor.

7-24 esasıyla çalışan Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zorunlu hizmetin sürdüğü hastane, sağlık ocağı, karakollar olmak üzere kamu kurumlarının binalarını temizliyor. Vatandaşlardan zorunlu olmadığı halde evlerinden çıkmamaları istense de en küçük risklerin bile önüne geçmek adına, yolları yıkıyor, pazaryerlerini, park ve bahçeleri ilaçlıyor, muhtarlık ofislerini elle temas edilen ya da oturulan alanları dezenfekte ediyor.

Mücadele sürüyor

Tüm imkanlarını koronavirüs tehtidine karşı seferber ettiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Çalışmalarımız bu tehdit ortadan kaybolana dek aralıksız devam edecek. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ricam; çöplerini mutlaka kapalı poşetlerle atmaları ve ev tadilatı ve budama gibi işlerine bir süreliğine ara vermeleri. Bunu yaparsak daha az atık üretmiş oluruz. Böylece sınırlı sayıdaki ilgili personelimizi yine sizlerin sağlığı için yapılacak çalışmalarda daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabiliriz” dedi.