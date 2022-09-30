Gereksiz yere binlerce kez aradığı 112 Çağrı Merkezi'nde misafir edildi

İzmir'de yaşayan zihinsel engelli Ceylan Erol, sürekli cep telefonu ile aradığı 112 Çağrı Merkezi'nde misafir edildi. Erol'a yaptığı asılsız ihbarların başka hastaları olumsuz etkileyeceği anlatıldıktan sonra oyuncak telefon hediye edildi. Erol da gereksiz yere bir daha 112'yi aramayacağının sözünü verdi

İzmir'de yaşayan yüzde 70 zihinsel engelli, böbrek hastası Ceylan Erol, bir süredir ailesi farkına varmadan telefonu her bulduğunda İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 'İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 178, AFAD: 122' numaralarını, '112 Acil Çağrı Merkezi' altında toplamasının ardından 4 yıl önce faaliyete geçen ve asılsız çağrılarla mücadele veren merkez, arayıp, telefonu meşgul eden kişilerden birinin de Ceylan Erol olduğunu tespit etti. Merkez, telefonu meşgul etmeyi sürdüren Erol'u misafir etmeye karar verdi. Bu kararın kendisiyle paylaşılması üzerine konuştuğu kişileri görecek olmanın heyecanıyla merkezi aramaya ara veren Erol, misafir olacağı günü beklemeye başladı. Merkez yöneticileri Erol ve ablası Havin Kandemirci'yi (32) merkezde ağırladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ilgiyle gezen Erol, arama yaptığı çalışanlarla yüz yüze tanıştı. Erol'a yaptığı asılsız ihbarların başka hastalar için yaratabileceği tehlikeler anlatılıp, oyuncak telefon hediye edildi.

'ARTIK İKNA OLDU'

Asılsız çağrıların artması ve bu duruma bir çözüm bulabilmek için merkezi ziyaret etmesi kararı aldıktan sonra Erol'u davet ettiklerini anlatan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak, "Ceylan zihinsel engelli bir birey. Kurumu binin üzerinde aradı. Gereksiz ve asılsız aramayla burayı meşgul ediyor. Bu durumu çözmek için ne yapabiliriz, diye düşündük ve 112'ye konuk edip, kurumu anlatmak istedik. Bence artık ikna oldu. Kendisine de ziyaret sonunda oyuncak telefon hediye ettik. Telefonda çeşitli müzikler de var. Onunla zaman geçirmesini istedik" dedi.

'ŞARKI SÖYLEMEK, ADRES SORMAK İÇİN ARAYANLAR VAR'

Asılsız ihbarlara da değinen Dr. Murat Ummak, "Bu yılın başından itibaren 3 milyon 600 bin asılsız çağrı var. Aramaların yüzde 63'ü asılsız çağrılardan oluşuyor. Gereksiz yere arayanlar da oluyor. Şarkı söylemek, adres sormak için arayan, asılsız yangın ihbarı verenler var. Bu tür aramalar yapıp, hattı meşgul eden kişiler için bir cezai sorumluluk var. Asılsız ihbarda bulunan hatlar takip edildikten sonra cezai yaptırımlar uygulanıyor. Vatandaşlarımızın acil durumları için 7/24 hazırız. Ama asılsız ya da gereksiz aramalar acil durumları etkileyebiliyor. Bu nedenle lütfen acil durumlar için arayın" açıklamalarında bulundu.

'HABERİ VERDİĞİMİZDEN BERİ ASILSIZ ÇAĞRI YAPMAYI BIRAKTI'

Ceylan Erol'un merkezi binlerce kez aradığını ve defalarca asılsız ihbar yaptığını dile getiren 112 Çağrı Merkezi'nde çağrı alıcısı olarak görev yapan Mehmet Kotan ise "Ceylan bizi binlerce kez aramıştır. Belki de canı sıkıldığı ve sohbet etmek istediği için arıyor. Bazen de aradığında asılsız ihbarda bulunup, örneğin yangın çıktığını dile getiriyor. Olayın doğru olup olmadığını sorduğumuz da yangın olmadığını ve yalan söylediğini söylüyor. Bizler kendisine merkezi ziyaret etmesini istediğimizi söylediğimizde çok heyecanlandı. Haberi verdiğimizden beri asılsız çağrı yapmayı bıraktı" ifadelerini kullandı. Merkezdeki çalışmaları gören Ceylan Erol da "112'yi artık gereksiz aramayacağım" dedi.