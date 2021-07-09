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Geri dönüşüm kumbarasından ördek çıktı!

İzmir'in Bergama ilçesinde lokanta işleten Tayfun Savaşgan, cam kumbarasına atılan ve yaralı halde kurtarılan ördek yavrusunu sahiplendi

Geri dönüşüm kumbarasından ördek çıktı!
09 Temmuz 2021 Cuma 13:41

İstiklal Meydanı'na geri dönüşüm amacıyla konulan kumbaradan ses geldiğini duyan vatandaşlar, camların içinde tavuk civcivi ve ördek yavrusu olduğunu fark etti.

İki yavruyu kurtarmak için harekete geçen vatandaşlar, bir süre çabaladıktan sonra minik hayvanları kurtardı.

Esnafın yardımıyla çıkarılan civciv bir süre sonra telef oldu.

Ayağından yaralı ördek yavrusuna ise hayvanların kurtarılmasına da yardım eden lokanta işletmecisi Tayfun Savaşgan sahip çıktı.

Çocukluğundan itibaren hayvanlara sevgi duyan Savaşgan, yavruyu lokantasının bahçesinde beslediği güvercin ve tavuklarının yanına getirdi.

Savaşgan, işinden arta kalan zamanlarda ördek için ayrı bir yuva yaptı.

Ailenin yeni üyesi oldu

Ördeği "ailenin yeni üyesi" olarak niteleyen Savaşgan, yavruya özenle bakıyor.

Savaşgan, veterinerde sağlık kontrolünden geçirdiği yavrunun genel durumunun iyi olduğunu, yürümede sorun yaşadığını anlattı.

Ördeğe sağlığına kavuşması ve güçlenmesi için vitamin verdiğini kaydeden Savaşgan, "Böyle bir hayvana bu şekilde davranılması bizim de vicdanımızı yaraladı. Esnaf arkadaşlarla beraber adını 'Garip' koyalım dedik. Burada buna bakarak bu garipliğinden kurtarıyoruz." dedi.

Savaşgan, hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Kötü davranmayalım. Eğer bakamayacaksınız getirin burada biz bakalım. Bizim burada kuşlarımız da var, başka hayvanlarımız da var. Garip'imize de açtık yuvamızı. Ona da en iyi şekilde bakacağız inşallah." diye konuştu.

Lokanta müşterilerden Yunus Emre Akın ise diğer hayvanlara bakmak için gittiğinde ördek yavrusunu fark ettiğini söyleyerek, "Bu ördeği kutudan çıkardıklarını öğrendim. Hayatta olması beni mutlu etti. Bunun için Tayfun ustamıza teşekkür ederim. Hiçbir hayvanın eziyet görmesini istemem. Bu konuda insanları bilgilendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bergama #ördek #kumbara ördek
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