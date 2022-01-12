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Geri dönüşümde Bayraklı farkı!

Doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek projelere imza atan Bayraklı Belediyesi, son bir yılda 10 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni her zaman yapacağız" dedi

Geri dönüşümde Bayraklı farkı!
12 Ocak 2022 Çarşamba 14:53

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için çalışmalar yürüten Bayraklı Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir doğa bırakabilmek adına, son bir yılda 10 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda; işyerleri, fabrikalar, kamu kuruluşları, kamu ve hastaneler, muhtarlıklar, siteler ve apartmanlara yerleştirilen konteynerler aracılığıyla biriktirilen atıklar, bulundukları yerde ayrıştırılarak toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir yılda 3 bin 100 litre bitkisel yağ, bin 700 ton cam atığı, 8 bin 400 ton karışık ambalaj atığı ve 173 KG de atık pil topladı.

HER ŞEY ‘DAHA TEMİZ BİR BAYRAKLI’ İÇİN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak asli görevlerimizden biri. Bayraklı Belediyesi olarak başlattığımız sıfır atık projesi ile hem sokaklarımızdaki hem de hizmet binalarımızdaki atıkları kaynağında ayrıştırarak topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bizler bu konuda üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret ederken, vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı belediyesi
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