Gıda artıkları sokak hayvanlarına mama olacak

Gaziemir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan kararla, sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere artık gıdaların toplanması için Başkan Halil Arda’ya gerekli protokolleri imzalama yetkisi verildi

Can dostların bakım ve rehabilitasyonunu yapan Gaziemir Belediyesi’nin, Başkan Halil Arda yönetiminde gerçekleşen Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda sokak hayvanları için önemli karara imza atıldı. Mecliste, artık gıdaların Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce toplanması için ilgili kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve firmalarla yapılacak işbirliği protokollerinin imzalanması için Belediye Başkanı Halil Arda’ya yetki verildi. Meclisten oy birliğiyle geçen karara göre belediye ekipleri resmi kurum ve kuruluşlardan, fabrikalardan, lokantalardan ve marketlerden hayvan beslenmesi için uygun artık gıdaları toplayacak. Toplanan gıdalar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği eğitimleri tamamlayıp sertifika alan yerel hayvan koruma görevlilerine teslim edilecek. Yerel hayvan koruma görevlileri de bu gıdalarla sokak hayvanlarını besleyecek.

Can dostlarımız emin ellerde

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Başkan Halil Arda, “Veteriner hizmetlerimiz kapsamında, 2021 yılında 5 bin 304 hayvanın tedavi ve bakımı yaptık. Çalışmalarımız kapsamında 356 köpek, 932 kedi olmak üzere toplam bin 288 kısırlaştırma işlemi yapıldı. 51 hayvanın yeni bir yuvaya kavuşması sağladık. 8 bin 95 kilogram köpek maması, 2 bin 790 kilogram da kedi maması olmak üzere bir yılda toplam 11 bin 745 kilogram mama dağıtarak ilçemizdeki sokak havyalarının aç kalmasının önüne geçtik. Mecliste oy birliğiyle aldığımız kararla, hayvan beslenmesi için uygun artık gıdaları toplayarak, sokak canlarının beslenmesi için yerel hayvan koruma görevlilerine ulaştıracağız. Gaziemir’de can dostlarımız emin ellerde” diye konuştu.