Gıda paketine  marul da girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes’teki Değirmendere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 20 bin marul aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri günde 3 bin marulu gıda yardım kolileriyle birlikte dağıtmaya başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladığı gıda paketlerine marul da ekledi. Salgın nedeniyle sıkıntılı günler geçiren üreticiyi desteklemeyi ve kentliyi sağlıklı gıdayla buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Menemen’deki Değirmendere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 20 adet marul aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri günde 3 bin marulu gıda yardım kolileriyle birlikte dağıtmaya başladı. Gıda paketlerine daha önce de kooperatiflerden alınan taze bakla, bezelye ve sakız enginarı eklenmişti.

Üreticiye can suyu

Değirmendere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aykut Dikmen koronavirüs salgını nedeniyle üreticinin yaşadığı sıkıntıları giderebilmek adına Başkan Tunç Soyer’in devreye girmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi. Dikmen, “Alım gücünün azalması ve pazarlama sıkıntıları nedeniyle üretici ürününü satmakta oldukça zorluk çekiyor. Büyükşehir Belediyesi üreticiye can suyu oluyor” şeklinde konuştu.

Kooperatifler destekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi destek olunması gereken ailelere dağıttığı kuru gıda paketlerindeki ürünlerle beraber kavurma olarak dağıttığı eti ve Süt Projesi kapsamında çocuklara ulaştırdığı sütü de üretici kooperatiflerinden alıyor. n Ayça Yeriş

CHP’li üyeler de paket hazırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Biz Varız dayanışma kampanyasına Halkın Bakkalı’ndan gıda paketi alarak katılan veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri gıda paketleme işlemine de yardım etti.

Koronavirüs salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyasına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyelerinin desteği sürüyor. Halkın Bakkalı’ndan gıda paketi satın alan meclis üyeleri lojistik merkez olarak kullanılan Kültürpark 3 nolu holde paketleme işlemine de yardım ediyor.

CHP’li belediye meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Tunç Soyer,?“Her biri ile iftihar ediyorum. Önderlik böyle bir şey. Arkadaşlarımız İzmir’e örnek oluyor. İzmir’e yakışan bu. Sadece bağış yapıp desteğe ihtiyacı olan yurttaşlarımıza gıda paketi göndermekle yetinmediler. Gelip bizzat emekleriyle paketlemeye katılıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum, iyi ki varlar” dedi.

