Gıda tasarrufunda İzmir öncü olacak

EİB, Ege Üniversitesi ve Bornova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde, gıda sektöründe israf ve kayıplara son verecek panelde yapılabilecekler görüşüldü, 'kanayan bu yaraya çare arandı.

Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi ve Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen 'Bornova'dan Başlıyor İzmir'de Gıda Kayıplarını Azaltıyoruz' projesinin kapanış toplantısında gıda kayıplarını azaltacak çalışmalar dile getirildi. Panele Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Ahmet Volkan Güngören, TMO'dan Ayşin Senses, Bornova İlçe Tarım Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi ve FAO'dan Sheikh Ahaduzzaman ile çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcisi katıldı. Başkan Uçak, yürütülen projenin yaş meyve sebze sektörü için büyük önem taşıdığını söyledi, gda kayıplarının önüne geçilebileceğini dile getirdi, "Umarım özellikle yş sebze ve meyve sektörüne büyük faydası olacağını göreceğiz. Tarladan raflara gelene kadar ürünler çok sayıda el değiştiriyor. Her değişimde de tüm ürünlerde ciddi miktarda kayıplar veriyoruz. Çevremizdeki örneklere baktığımızda gıda israfının ve kaybının azaltılabildiğini görmek mümkün. Örneğin aramızdan bir işletmeci arkadaşımız yaptığı küçük düzenlemelerle bu kayıp oranını kısa sürede yüzde 13'ten 5'e çekti. Yani istendiğinde bu yapılabiliyor. Umarım bu proje, bu kanayan yaraya da çare olarak, yaşadığımız kayıpların ortadan kalkmasına ön ayak olacaktır" dedi.

146 üreticiyle çalışıldı

Özdemir Çifçi, 2019 yılı başında başlatılan proje ile birincil üretimden son tüketiciye kadar olan gıda arz zincirinin tüm aşamalarında meyve sebze kayıplarının azaltılmasını hedeflediklerini belirtti, "Bu kapsamda İzmir'de kiraz, zeytin, üzüm, incir gibi meyve ve sebze üreticilerine eğitim verdik. Hasat, hasat sonrası muhafaza, işleme ve nakliye, depolama hakkında eğitimler düzenledik. 146 üreticiyle yaptığımız bu çalışmada ilk üretim aşamasında üzümde yüzde 23, incirde 18, kirazda 17, hıyarda 20, domateste 9 kayıp oluşuyor. Bu kayıpları azaltmak için gıda işletmeleri, soğuk hava depoları, marketlerde çalışanlara; kadınlar ve çocuklara eğitimler verdik" dedi. Türkiye ve dünya adına önemli bir oturum gerçekleştirildiğini vurgulayan Ahaduzzaman ise bu anlamda teşvik edici uygulamalar için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra sektör temsilcileriyle çalıştıklarını belirtti.

Dünyada öncüyüz

Ahmet Volkan Güngören de geçtiğimiz 5 yılda gıda kayıplarını azaltmak için yapılan çalışmaları anlattı, Türkiye'nin bu anlamda uluslararası öncülük yaptığını söyledi. "Günümüz dünyasında 5 yaşın altındaki çocukların yüzde yirmisi yetersiz beslenirken bir yandan da obezite almış başını gidiyor. Açlığın sebebi üretimdeki yetersizlik değil, dağıtımdaki adaletsizlik. Biz de bu gerçekten hareketle 2015'te bu konuyu G20'ye taşıyarak tüm tarım bakanlarının ortaklığıyla görüşülmesini sağladık. İslam İşbirliği Teşkilatı ile Karadeniz İş Örgütü bünyesinde çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda uluslararası alanda öncü olmak mutluluk verici" dedi.