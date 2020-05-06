Girişimciler buluşuyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türkiye’nin farklı kentlerinden 50’ye yakın üniversite, firma ve kurumun oluşturduğu sosyal sorumluluk projesi olan “Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu”nda yer alarak, girişimci adaylarına destek oluyor.

Koronavirüs salgınının yarattığı sorunlara, yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştirmek isteyen girişimcilere katkı sağlanması amacıyla kurulan platformda, İEÜ’lü akademisyen ve girişim uzmanları eğitimler veriyor. Platformda Ege Bölgesi’ni temsil eden İzmir Ekonomi Üniversitesi, akademisyen ve uzmanlarıyla bu zorlu dönemde girişimci adaylarına kuluçka programı ile ticarileşme desteği sağlayarak, fon bulmalarına da yardımcı oluyor. İEÜ Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sevay İpek Aydın ve İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya, girişimcilere mentorluk (rehberlik) yaparak, onların yenilikçi fikirler üretmesine destek veriyor.

İEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Birimi Sorumlusu Seda Çakmak, çalışmalara ilişkin bilgi vererek, “Platformu hayata geçiren kurum ve kuruluşlar, Covid-19 pandemisi üzerine internet üzerinden seminerler (webinar), girişimcilik ve inovasyon üzerine eğitimler veriyor. Platform sayesinde, 100’e yakın mentor ile girişimcilerin fikirlerinin hızlı bir şekilde olgunlaşması ve kısa sürede hayata geçmesi için gerekli desteğin kurulması hedefleniyor. Bölgemizden başvuru yapan ve başarılı sayılan girişimci adaylarına kuluçka programı ile ticarileşme süreçlerinde yardımcı olacak ve fon bulmalarında yol göstereceğiz” dedi.

Yenilikçi çözümler

İEÜ Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sevay İpek Aydın ise, “Farklı uzmanlıklar altında tüm Türkiye'den davet edilen mentorlardan biri olarak, üniversitemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Toplam 7 farklı alandan proje fikirleri, yatırımcılar için toplanıyor. Amaç, hızlı ve nitelikli ürünleri yatırım ile buluşturmak. Mentor olarak ‘sanat, spor, eğlence, turizm' ana grubu girişimcilerine destek vermekteyim. Tüm çabamız, Covid-19 sonrası oluşacak 'yeni normal' için yenilikçi çözümler üretmek” diye konuştu.

Destek çok önemli

Üniversitelerin girişimcilik ekosistemine desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan İEÜ İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya, “Ortak Akıl Platformu, Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu durum için girişimci, uzman, mentor ve yatırımcıların buluştuğu, oldukça değerli bir oluşum. Biz de hem platformun daha etkili çalışmasını sağlıyoruz hem sosyal etkisi pozitif olan girişimlerin yaratılmasını kolaylaştırıyoruz. Girişimcilik ekosistemine, özellikle böyle kriz durumlarında üniversitelerin destek vermesi çok önemli. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.