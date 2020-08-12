Go-Kart pisti  için yeni dava 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe’deki Go-Kart pistine karşı mücadele eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve çevrecilere desteğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi pistin yapımına izin veren imar planlarına karşı yeni bir dava açacağını duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzelbahçe’deki Go-Kart pistinin yapımına izin veren imar planlarına karşı bir dava daha açmaya hazırlanıyor. Süreç başından itibaren söyle işledi: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Güzelbahçe'nin Yelki Mahallesi'nde tarım alanları üzerinde kurulması amaçlanan Go-Kart Eğitim Pisti planlarına yönelik görüş sordu. Büyükşehir Belediyesi, 1/25 bin ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'nın ilkelerine, plan kararlarına ve plan notlarına aykırı olduğu, plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle tarım arazisi olarak belirlenen ve doğal sit alanı olarak tescillenen ilgili parsellere yönelik müdürlüğe olumsuz görüş bildirdi.

Olivelo projesine aykırı

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Yelki Mahallesi'ndeki 1878-1879 parselleri kapsayan alanda Olivelo Zeytin-Bisiklet Rotası Ekoloji Aktivite Eğitim alanı projesine yönelik çalışmaların sürdüğünü de hatırlattığı görüş yazısında şu ifadelere yer verdi: “Doğal yapının korunarak kullanılmasının hedeflendiği söz konusu projeye çok yakın konumda yapılması planlanan spor motorları eğitim pistinin, gerek çevresindeki doğal yapının bütünlüğünü gerekse bahsi geçen projenin konseptine olumsuz etkileri olacak.”

Başvuru reddedilmişti

Güzelbahçe'de yaşayan çevrecilerin, ilçe belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itirazlarına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 1379,1380,1381, 1383, 1384,1385 ve 1386 parsellere yönelik açık spor alanı amaçlı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı onaylandı. Planlara yönelik itirazlar da Bakanlık tarafından reddedildi. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, planların yürütmesinin durdurulması istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Büyükşehir'in itirazlarını inceleyen mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Dava, Büyükşehir Belediyesi tarafından İstinaf Mahkemesi’ne taşındı ancak İstinaf Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusunu reddetti.

Alan mühürlendi

İnşaat çalışmalarına 2018 yılında başlanan ancak Güzelbahçe Belediyesi'nin tarım bölgesi üzerinde olduğu gerekçesiyle mühürlediği alanda, firma yeniden çalışma yapmak istedi. 6 Ağustos'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca mühür açma izni verilen firma, bölgeye asfalt dökmek istedi. Çevreciler duruma müdahale ederek çalışmaları durdurdu. Güzelbahçe Belediyesi yeniden alanı mühürledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise planlara karşı bir dava daha

Karşıyaka’dan tam destek

Güzelbahçe Yelki’de, SİT ve tarım arazisi üzerine yapılmak istenen go-kart pisti projesine yönelik tepkiler büyüyor. Bölge halkının, çevrecilerin ve Güzelbahçe Belediyesi’nin projeye karşı kararlı direnişi devam ederken, bugün Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da protestolara katıldı. CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, Belediye Meclisi üyeleri ve CHP Karşıyaka Gençlik Kolları ile alana giden Başkan Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve yöre halkına “Bu haklı mücadelede biz de varız, sonuna kadar yanınızdayız” mesajını verdi.

'Hayır' diyoruz

Başkan Tugay “Güzelbahçe’de yeşil bir alanı, asfaltla kaplı go-kart pistine çevirmekle ilgili ısrarla çaba gösteren, merkezi hükümet üzerinden plan değişiklikleri yapan iradeye karşı bölge halkının Güzelbahçe Belediyesi ile birlikte göstermiş olduğu direnişe destek vermek için buradayız. Doğanın ortasında, her zaman sadece ağaçlık olması gereken, belki de tarım alanı olması gereken alan bu alan bir inşaat çalışmasıyla bozulmak isteniyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Benzeri şekilde doğayı tahrip eden, yapılaşmaya yol açan her türlü hareketin karşısındayız. Özellikle yöre halkının, bu bölgenin belediyesinin onayı olmadan bunun yapılmasını kamu ahlakına ve hukuka aykırı olarak görüyoruz. Bir yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen, mühürleme yapılmış olmasına rağmen bugün bu mührü bozarak inşaat yapılmaya çalışılması; ayrıca Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Çam’ın fiziki saldırıya uğramış olması da çok üzüntü ve endişe vericidir. Tüm bunlara karşı biz de halkın iradesiyle birlikte go-kart pistine hayır diyoruz. Elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi.

Başkan İnce yolu kapattı

Go-kart pisti yapılmak istenen alana giden yolun geçtiği arsayı 5 yıllığına kiralayan ve inşaat kamyonlarının geçişini engellemek için yolu araçlarla kapatan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bu sabah belediye mührünün jandarma eşliğinde kırılmasına da sert tepki gösterdi. Başkan İnce "Belediye Başkanlığı ceketimi çıkardım. Vatandaş Mustafa olarak kendi kiraladığım yolu araç trafiğine kapattım. Go-kart girişimcisi Mehmet Yaman’ın hakkını savunarak mühür fekki yapılmasına izin veren jandarmamızdan şimdi de benim hakkımı savunmasını istiyorum. Halkın hakkını savunmasını istiyorum. Bu yol bizim kiraladığımız yol. Buradan kimseyi geçirtmem" ifadelerini kullandı.