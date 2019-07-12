Göçmen Kaçakçılığı operasyonu... 41 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 8 ilde, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 71 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı operasyonu... 41 kişi tutuklandı
12 Temmuz 2019 Cuma 10:45

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere aracılık ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si Suriye uyruklu 71 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emnniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 41'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol cezasi ile 20 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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