Gölcük Yaylası'na yeni otel

Ödemiş Belediyesince eski otelin yerine yapılacak tesisin gelecek turizm sezonuna yetişmesi bekleniyor

Gölcük Yaylası'na yeni otel
10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
Ödemiş Belediyesi tarafından Gölcük Yaylası'na yapılacak otelin inşaatına başlandı.
Gölcük Yaylası'nda, belediyeye ait otelin yıkılarak yerine yapılacak Gölcük Otel için temel atma töreni düzenlendi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, törende, projenin eski belediye başkanı Mahmut Badem döneminde başlatıldığını hatırlattı. 
Otel inşaatının kendilerine nasip olduğunu belirten Eriş, "Gölcük, Ödemiş'in üç çekim merkezinden biri. Buradaki otelimizin yenilenmesi gerekiyordu. Bugün temeli atılan otel doğası ile ünlü Gölcük turizminin gelişmesine katkı sunacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.  
Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine yapılacak otel 74 oda olarak planlandı.
Otelin gelecek turizm sezonuna yetişmesi bekleniyor.
Törene, eski Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve diğer ilgililer katıldı. 
 

Kaynak: AA
Önceki Haber
Yine ders çıkarılmadı
Sonraki Haber
100 günde 6 milyon borç ödedik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.