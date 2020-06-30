Menemen Belediyesi okul öncesi eğitime yönelik projelerine bir yenisini ekledi. Çocuk gelişiminde önemli rolü olan okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla yapımı tamamlanan Gölpark Çocuk Oyun Evi açıldı.

Menemen Belediyesi Gölpark Tesisleri içinde bulunan Çocuk Oyun Evi’nin açılış töreni İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Kültür Müdürlüğü Halk Oyunları kursiyerleri tarafından hazırlanan zeybek gösterisi ile devam eden açılışta, yine Menemen Belediyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan çocuk şarkıları dinletisi de yer aldı.

Ücretsiz hizmet verecek

Çocuk gelişiminde önemli rolü olan okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla Gölpark Çocuk Oyun Evi’ni hizmete aldıklarını söyleyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Ücretsiz olarak hizmet verecek bu oyun merkeziyle çocukların gelişimine önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz” dedi. Göreve geldikleri tarihten bu yana kadınlara ve çocuklara yönelik yatırımları arttıracaklarını dile getiren Başkan Serdar Aksoy, 3. Çocuk Oyun Evi’ni açmanın gururunu yaşadığını ve benzer merkezlerin açılışlarını sürdüreceklerini vurguladı. Oyun oynamayı bilen çocukların hayallerinin de sevgi dolu ve kucaklayıcı olduğunu söyleyen Başkan Aksoy, “Anlayışımız şudur; çocuklarımız buralarda büyüsünler, güzelliklerle tanışsınlar, burada sosyalleşsinler. Aynı zamanda kadınlarımız da ekonomik özgürlüklerine kavuşsun. Çalışmak, üretmek isteyen herkes ücretsiz olarak getirip çocuklarını buraya bırakabilir” dedi.

Kurdelayı birlikte kestiler

“Hayal kuramayan çocuklar, başka ellerde kötü davranışlara yönelebilir. Hayal kuramayan çocuklar, ellerinde oyuncak değil silahlarla büyür. Biz çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına izin vermemek için böyle bir tesisi onlara hediye ettik” diyen Aksoy, projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Konuşmanın ardından çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Aksoy, eşi Dilek Aksoy ve katılımcılar Çocuk Oyun Evi’ni gezerek tesisle ilgili bilgiler aldı.