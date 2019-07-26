'Gönül Çarşısı' eksiklerİ tamamlayacak

Babadağ Belediyesi hayata geçirdiği yeni uygulama ile Babadağlılara yardım eli uzattı. “Gönül Çarşısı” adıyla açılan mağaza ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini tamamlayacak.

Babadağ Belediyesi hayata geçirdiği hizmetler ile vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Babadağ’da yaşayan ihtiyaç sahiplerini unutmayan Başkan Atlı yeni projesi ile ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadığını gösterdi. Gönül Çarşısı ismiyle yaşama geçirilen proje Babadağlı yardıma muhtaç insanların eksiklerini tamamlayabileceği bir nokta haline getirildi.

Hizmete açıldı

Gönül Çarşısı vatandaşların bağışladığı eşyalar ile kurulurken bir yandan da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Babadağlı vatandaşların bağışladıkları eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasından köprü olan Babadağ Belediyesi yardım elini esirgemedi. Vatandaşlar kıyafet, ayakkabı, çanta, battaniye vb. eşyaları ihtiyaçları dahilinde alarak eksiklerini gidermeye başladı. Vatandaşların büyük takdirini toplayan proje uzun soluklu olarak Babadağ’da devam edecek. Belediye Başkanı Gönül Çarşısı projesiyle ilgili olarak “Babadağ Belediyesi olarak bütün Babadağlı vatandaşlarımızın yanındayız. Gönül Çarşısı projesi de bu vizyon ile yapıldı. Babadağ’da yaşayan hiçbir vatandaşımız kendisini yalnız hissetmemeli. Babadağ Belediyemiz her zaman vatandaşlarımızın yanında. Uzun soluklu olarak devam ettirmek istediğimiz bir proje. Gönül Çarşısı’nda gizlilik en büyük önceliklerimizden birisidir. Gönül Çarşısı Mağazası’nda ihtiyaç sahibi vatandaşları mağdur etmeden, yoksulluk üzerinden reklam yapmadan ve en önemlisi bir elin verdiğini diğer el görmeden hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve yalnız hissetmemeleri bizim için yeterlidir” dedi.

Başkan Atlı “Bu proje geliştirilmeye de açık bir projedir. Şu an için belediye binamızda hizmete açıldı ancak önümüzdeki süreçlerde daha geniş bir proje haline de getirebiliriz” diyerek Gönül Çarşısı projesini tüm Babadağlıların dahil olduğu bir proje haline gelmesini istediğini belirtti.