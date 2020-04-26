Gönülle kucaklaşmaya engel yok

İlk iftarını sosyal mesafenin korunduğu sofrada Pınarbaşı’nda oturan Balı Ailesi ile birlikte yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ Ramazan’ın ikinci gününde Altındağ’daydı. İduğ, Türk Kızılay’ı Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile birlikte sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları ziyaret etti, hayırlı Ramazanlar diledi.

Altındağ Merkez Mahallesi’nde çap kapı ziyaretler gerçekleştiren Başkan İduğ’u karşılarında gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. İhtiyacı olan mahalle sakinlerine iftar sofraları için ekmek dağıtan İduğ, yaş almış büyükleri ile güzel günlerde ellerini öpüp, kahve içmek üzere sözleşti; “Her zaman yanınızdayız” dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle fiziken kucaklaşamasalar da kutsal Ramazan Ayı’nda Bornovalıların yanında olduklarını söyleyen Başkan Mustafa İduğ, “Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız ama içinde bulunduğumuz bu kutsal ayda en çok morale ihtiyacımız var. Aramıza giren sosyal mesafe gönlümüzle kucaklaşmamıza asla engel olamaz. Bu zorlu günleri, sevgi ve dayanışmayla atlatacağız” diye konuştu.