“Gönüllü hekimlere fırsat veren Başkan Soyer’e teşekkür ediyorum”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da kurduğu sahra hastanesinde gönüllü hekim olarak görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Tur Yıldız Biçer, “Bize mesleğimizi uygulama fırsatı veren, sahada çalışma olanağı tanıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum. Bu çok büyük bir hizmet” dedi.

Hatay’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu sahra hastanesi depremzede vatandaşlara aralıksız hizmet verirken, gönüllü hekimlere de kapılarını açtı. Gönüllü olarak deprem bölgesine gitme talebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’ne başvuran ve hızlı bir şekilde Hatay’da göreve başlayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve eski CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer, “Depremin olduğu gün Sağlık Bakanlığı’na Manisa Valisi aracılığıyla başvurdum. Gönüllü hekim olarak çalışmak istediğimi söyledim. Ama Sağlık Bakanlığı ne yazık ki ne beni ne de başvuran diğer gönüllü hekimleri organize edip sahada çalışmasını sağlayabildi. Şu anda hala çok sayıda hekim arkadaşım gönüllü olarak bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyemizin buraya koordinasyon merkezi ve sahra hastanesi kurduğunu öğrenince Eşrefpaşa Hastanesi’nin başhekimliğine başvurdum. Gönüllü hekim aradıklarını duymuştum. Bir gün sonra Eşrefpaşa Hastanesi’nden yaklaşık 20 kişilik bir ekiple birlikte buraya geldim” dedi.

“Sağlık Bakanlığı’nın yapamadığını yapmak aslında”

Hatay’a geldiğinde Samandağ’ın köylerini dolaştıklarını beliren Tur Yıldız Biçer, “Her gün buradan bir gezici ambulansımız, bir de gezici diş ekibimiz köy köy gelen talepler doğrultusunda ya da tamamen tarama yapmak için sahada oldular. Çok yerinde bir hizmet oldu. Bize mesleğimizi uygulama fırsatı veren, bize sahada çalışma olanağı tanıyan öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum. Bu çok büyük bir hizmet. Bu Sağlık Bakanlığı’nın yapamadığını yapmak aslında. Ve gönüllülere de sesleniyorum; burada gerçekten ihtiyaç var. 24 saat hasta bakılıyor. Rahatlıkla başvurup gelebilirler. Burada çalışma koşulları da çok iyi” ifadelerini kullandı.

24 saat boyunca kesintisiz hizmet

Tur Biçer Yıldız, sahna hastanesinde acil hasta karşılayacak duruma da geldiklerini söyleyerek “Ameliyathane, laboratuvar var, röntgen için bir kabinimiz var. 112 ambulansının acil hastayı 35 kilometre uzaktan bize getirdiğine bile şahit oldum. Dolayısıyla aslında uzman bir kadroyla kapsamlı bir hizmet veriyoruz. 24 saat boyunca polikliniğimiz açık. Gece de başvuran depremzedelere hizmet veriyoruz. Uyuz vakaları, bitlenme görüyoruz. Travmalar çok fazla” dedi.