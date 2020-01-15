Gönüllü zabıta ekibi yola çıktı

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde; doktor, sosyolog ve maliye müfettişi gibi farklı meslek ve yaş gruplarına mensup 40 üye ile kurulan 'Gönüllü Zabıta Ekibi' yola çıkıyor. Bir aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gönüllüler, önümüzdeki hafta itibariyle göreve başlayacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve İzmir'deki yerel yönetimler arasında bir ilk olan 'Gönüllü Zabıta Projesi'nde eğitim süreci tamamlandı. Başvurular arasından mülakat ile belirlenen 40 adaya, bir ay boyunca kamu düzenini korumaya yönelik zabıta çalışmaları, görev ve sorumlulukları anlatıldı. Uygulanacak yönerge hakkında bilgiler verildi. Eğitimi tamamlayan ve yazılı sınavı da başarıyla geçen katılımcılar, düzenlenen törenle Gönüllü Zabıta Kartı ile teşekkür belgelerini aldı.

Belediyeye bildirecekler

Aralarında her yaş grubundan; öğrenci, emekli albay, banka müdürü, maliye müfettişi, senarist, doktor, diş hekimi ve sosyolog gibi farklı kesimlerden Karşıyakalıların bulunduğu gönüllü zabıta ekibi, hazırlanan çalışma programı doğrultusunda önümüzdeki hafta itibariyle göreve başlayacak. Ekip üyeleri, çevrenin kirletilmesinden kaldırım işgaline kadar, bölgelerinde gördükleri olumsuzluklar karşısında tespit tutanağı hazırlayarak Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne sunacak. Müdürlük gerekli olması halinde cezai işlem uygulayacak. Proje ile zabıta mesleğinin halka tanıtılması, bu mesleğe ilişkin ön yargıların ortadan kaldırılması, zabıta hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kent denetimi ile kentlilik bilincinin güçlendirilmesi amaçlanırken; Karşıyakalıların da bilgi ve birikimleriyle yerel yönetime katkı sunması sağlanacak.

Katılımcı demokrasi örneği

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olan bu proje ile 'katılımcı demokrasi' anlayışının en güzel örneklerinden birini hayata geçireceklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Gönüllülerimiz kent düzeninin sağlanması, halkın huzuru ve güvenliğinin korunması için çalışacak, Zabıta Müdürlüğümüzün de halk içindeki temsilcileri olacaklar. Belediye - halk işbirliğine örnek bir uygulama ile İzmir'de bir ilki gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyor, gönüllü zabıtalarımıza projemizde yer aldıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.