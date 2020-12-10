Gönüllüler hayat kurtaracak

Bornova Belediyesi İzmir’de büyük yıkım ve can kaybına neden olan 6.9’luk deprem sonrası gönüllü çalışanlardan oluşucak bir acil müdahale ekibi kurulması için düğmeye bastı. AKUT Başkanı Recep Şalcı bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Olası İzmir depremine hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi

Bornova Belediyesi başta deprem olmak üzere olası afetler sonrası anında müdahale için gönüllü personellerin yer alacağı özel bir ekip kuruyor. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, projede birlikte çalışacakları Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Recep Şalcı ile bir araya geldi.

Hazırlıklı olmalıyız

AKUT Türkiye’nin Proje Bölümü Yöneticisi Dr. Gülçin Güreşçi ve Akut İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut’un da yer aldığı buluşmada kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Mustafa İduğ, “30 Ekim’de bir deprem yaşadık. Bu İzmir depremi değildi ama İzmir’e bir sarı karttı. Bundan sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz ise hazırlıklı olmamız gerektiği. Bu konunun başında da gönüllük esasıyla görev yapacak olan eğitimli ve bilinçli insanlara duyulan ihtiyaç geliyor. Biz Bornova Belediyesi AKUT’un desteğiyle bu bilinci taşıyan çalışma arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip kurmak istiyoruz. Kendilerinin bu alandaki başarıları tartışılmaz. AKUT’un deneyimi ve bilgi birikimi bizler için ışık olacak.” diye konuştu.

Çok değerli bir yaklaşım

AKUT Başkanı Recep Şalcı ise olası bir İzmir Depremi’nde arama kurturma ekiplerinin tabi ki görev başında olacaklarını ifade ederek, “Ancak yerelde bilinçli olunması çok önemli. Bu anlamda Başkan İduğ’un yaklaşımı çok değerli. Bu güzel ortak çalışma ile birlikte vatandaşların bilinçlendirilmesi, daha küçük ve hızlı müdahele ekiplerinin oluşturulmasını amaçlıyoruz. Umarım ihtiyacımız duymayız ama olası bir depreme hazır olmak durumundayız” dedi.