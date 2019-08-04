Gördük ve gösterdik: Biz beraber İzmir'iz

AK Parti İzmir Teşkilatları 30 ilçede bir buluşma gerçekleştirdi. Aynı anda sahaya inen il ve ilçe teşkilatlarının tüm kademeleri İzmir'in tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak parti üyelerinin kapılarını çaldı.

Ülke gündemine taşınan bu örnek uygulama büyük ses getirdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in dört bir köşesinde, aynı anda gerçekleştirdikleri ziyaretleri 'AK Aile Buluşması' olarak nitelerken, binlerce parti üyesi ile evlerinde ve iş yerlerindeki eş zamanlı olarak bir araya gelmelerinin büyük bir sinerji yarattığını söyledi.

Başkan Sürekli, "Bu alan çalışmamızla teşkilatımızda ve tabanımızda büyük bir heyecan yarattık, özellikle sosyal medya üzerinden #BizBirizBeraberİzmiriz hastagıyla Türkiye gündeminde ilk sıralarda yankı bulduk. 30 ilçemizde, il, ilçe başkanları, yöneticileri, kadın ve gençlik kollarımızla, üyelerimize aynı anda dokunduk, sorunlarını dinledik, görüş alışverişinde bulunduk. Bu gerçekten dev bir 'AK Aile Buluşması' oldu" diye konuştu.

Aynı anda alandayız

İlk olma özelliği taşıyan ve AK Parti İzmir teşkilatlarını topyekün aynı anda alana çıkaran bu çalışmalarının devam edeceğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli açıklamasında, yol haritalarına ilişkin şunları söyledi, "Gördük ve gösterdik ki 'Biz biriz, beraber İzmir'iz'. Teşkilatlarımız, üyelerimiz ile aynı anda kucaklaştı. Olağanüstü bir gündü, heyecan verici bir uygulamaydı. Üyelerimizin ve teşkilatlarımızın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada İzmir'in bu AK Aile buluşmasını gündemde ilk sıralara taşıdı. Teşkilat mensuplarımızın tam kadro katıldığı ve büyük emek verdiği bu örnek çalışmayı elbette sürdüreceğiz. Bundan böyle ilçe ilçe alana inecek, üyelerimizin yanı sıra mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı tüm halkımızı içine alacak eş zamanlı buluşmalar gerçekleştireceğiz."

Emek ve vefa

AK Parti'nin köklerine sahip çıkarak, milletten gücünü alan, emek, vefa gibi değerler üzerinde yükselen, hizmet veren bir parti olduğuna dikkat çeken Başkan Sürekli; "Partimiz 17 yıldır, millete hizmet aşkı ile dolu güçlü bir teşkilat yapısı ile her daim ayakta. Ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımız teveccüh olarak geri dönmüştür. Bizlerin ve üyelerimizin inancı, kararlılığı bu destek ve güveni daha da büyütecek, büyük Türkiye hedefimize ulaşmamızın önünü açacaktır. İşte biz, bu hedefe kitlenmiş büyük bir aileyiz. Dün, muazzam bir gündü, güç topladık, güç birliği yaptık. Bugün de öyle olacak. İzmir-İstanbul Otoyolu'nu açacağız. AK Aile olabilmenin gücü budur. Yılmadan, kararlılıkla, heyecanla millete hizmet etmektir. Taşın altına el koymaktır. Başladığın işi bitirmektir. Laf değil, iş üretmek" diye konuştu.