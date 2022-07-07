BODRUM'DA BAYRAM TRAFİĞİ
BODRUM'DA BAYRAM TRAFİĞİ
0
TERK EDİLİNCE İNTİKAMI ACI OLDU!
TERK EDİLİNCE İNTİKAMI ACI OLDU!
0
VE İSTİFA ETTİ!
VE İSTİFA ETTİ!
0
DİLA TARKAN'A KÖTÜ HABER!
DİLA TARKAN'A KÖTÜ HABER!
0
banner776

Görevden alınan Kayalar'dan ilk açıklama: Gerekçesini bilmiyorum

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararın kendisine ulaştığını belirten Kayalar, "Sadece 'Görevden uzaklaştırılmıştır' diye yazıyor. Gerekçesini bilmiyorum" dedi

Görevden alınan Kayalar'dan ilk açıklama: Gerekçesini bilmiyorum
07 Temmuz 2022 Perşembe 15:18

İçişleri Bakanlığı, Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Başkan Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyesi Ertan Güleç'i görevden uzaklaştırdı. Gözaltına alındıktan sonra dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kayalar, İçişleri Bakanlığı'nın kararının kendisine bugün saat 14.00 civarında ulaştığını belirtti. Kayalar, "Yazıda sadece 'Görevden uzaklaştırılmıştır' diyor. Gerekçesini bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar" diye konuştu.

Belediye meclisi 10 gün içinde toplanacak


5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler başlıklı 45. maddesine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in belediye meclisini 10 gün içinde toplaması gerekiyor. Buna göre başkanın seçim dönemini aşacak şekilde ceza alması halinde bir başkan, görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak şekilde ceza alması halinde ise başkanvekili seçilecek. Menderes Belediye Meclisi'nde görevden uzaklaştırılan Kayalar ve Güleç'in dışında 15 CHP'li üye, 8 AKP'li ve 1 MHP'li üye bulunuyor.

AVUKAT AYDIN: KARAR SİYASİ

İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın avukatlığını üstelenen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Avukat Murat Aydın, DHA muhabirine açıklama yaptı. Verilen kararın hukuki dayanağının olmadığını, siyasi olduğunu savunan Aydın, "Gerekçe olarak tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi gibi gerekçeler sunulmuş. Bu soruşturma 8 aydır devam ediyor ve artık tamamlanma aşamasında. Toplanabilecek tüm deliller toplandı, dinelebilecek tüm tanıklar dinlendi. Soruşturmanın başlarında böyle bir karar verilseydi, bunun bir anlamı belki olabilirdi ancak artık nihayete eren bir soruşturma söz konusu. Bu, kararın siyasi olduğunu ortaya koyuyor. Kaldı ki dosyada tutuklanan kimse yok. Dahası, adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler tutuklama talebiyle de sevk edilmedi. Hukuki açıdan bir sonuç elde edemeyeceklerini anlayınca siyasi olarak böyle bir karar aldılar" dedi.

Etiketler; #izmir #Menderes Belediye Başkanı #Mustafa Kayalar
Önceki Haber
“Menderes’in marka değerine zarar veriyor”
Sonraki Haber
Erkek arkadaşı ayrılınca arabasını bu hale getirdi!
Soyer'den 'koku' açıklaması: Elimizde sihirli bir değnek yok, zamana ihtiyacımız var!
Soyer'den 'koku' açıklaması: Elimizde sihirli bir değnek yok, zamana ihtiyacımız var!
0
Gaziemir Belediyesi’nden öğrencilere tercih desteği
Gaziemir Belediyesi’nden öğrencilere tercih desteği
0
Bucalılar hünerlerini sergiledi
Bucalılar hünerlerini sergiledi
0
İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı, sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı!
İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı, sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı!
0
Menderes Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!
Menderes Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!
0
Oğlunun acısına dayanamadı, 17 gün sonra o da öldü!
Oğlunun acısına dayanamadı, 17 gün sonra o da öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.