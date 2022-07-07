Görevden alınan Kayalar'dan ilk açıklama: Gerekçesini bilmiyorum

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararın kendisine ulaştığını belirten Kayalar, "Sadece 'Görevden uzaklaştırılmıştır' diye yazıyor. Gerekçesini bilmiyorum" dedi

İçişleri Bakanlığı, Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Başkan Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyesi Ertan Güleç'i görevden uzaklaştırdı. Gözaltına alındıktan sonra dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kayalar, İçişleri Bakanlığı'nın kararının kendisine bugün saat 14.00 civarında ulaştığını belirtti. Kayalar, "Yazıda sadece 'Görevden uzaklaştırılmıştır' diyor. Gerekçesini bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar" diye konuştu.

Belediye meclisi 10 gün içinde toplanacak



5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler başlıklı 45. maddesine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in belediye meclisini 10 gün içinde toplaması gerekiyor. Buna göre başkanın seçim dönemini aşacak şekilde ceza alması halinde bir başkan, görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak şekilde ceza alması halinde ise başkanvekili seçilecek. Menderes Belediye Meclisi'nde görevden uzaklaştırılan Kayalar ve Güleç'in dışında 15 CHP'li üye, 8 AKP'li ve 1 MHP'li üye bulunuyor.

AVUKAT AYDIN: KARAR SİYASİ

İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın avukatlığını üstelenen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Avukat Murat Aydın, DHA muhabirine açıklama yaptı. Verilen kararın hukuki dayanağının olmadığını, siyasi olduğunu savunan Aydın, "Gerekçe olarak tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi gibi gerekçeler sunulmuş. Bu soruşturma 8 aydır devam ediyor ve artık tamamlanma aşamasında. Toplanabilecek tüm deliller toplandı, dinelebilecek tüm tanıklar dinlendi. Soruşturmanın başlarında böyle bir karar verilseydi, bunun bir anlamı belki olabilirdi ancak artık nihayete eren bir soruşturma söz konusu. Bu, kararın siyasi olduğunu ortaya koyuyor. Kaldı ki dosyada tutuklanan kimse yok. Dahası, adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler tutuklama talebiyle de sevk edilmedi. Hukuki açıdan bir sonuç elde edemeyeceklerini anlayınca siyasi olarak böyle bir karar aldılar" dedi.