Göreve hazırız

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve Birlik yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Mutlu Soyer'e yeni görevinde başarılar dileyerek, İzmir için yapılacak her çalışmaya katkı koymaya hazır olduklarını söyledi.

İnsanların günlük yaşamlarında esnaf sanatkarların büyük rol aldığını hatırlatan Mutlu, ‘Sabah işe okula giderken kullandığımız vasıtalardan kahvaltılarımızın teminine kadar, saç sakal bakımlarımızı yaptırdığımız berberinden kafesine, lokantasına kadar üyelerimiz günlük yaşamın her anında insanlara hizmet verir. Yaşamın değişmez parçalarıdır. Hayatımızda böylesine önemli yer tutan bir kesimin temsilcileri olarak, İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına ne gibi katkılar verebileceğimizi konuşmak için ziyarette bulunduk. İzmir’in en yetkili mercilerinden olan Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına katkı koymak istiyoruz. Bize ne görev verilirse en iyisini yapmaya, elimizi taşın altına sokmaya hazırız’ dedi.

Akıl ve bilim yolunu izleyerek çalışmalarını şekillendirdiklerini de kaydeden Mutlu, İzmir Birliği’nin önümüzdeki dönem yapacağı faaliyetleri hazırladıkları ‘Stratejik Plan’ ile belirlediklerini de sözlerine ekledi.

İşbirliği yapacağız

Birlik yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Tunç Soyer ise, Büyükşehir Belediyesi’nin de faaliyetlerini içerecek bir Stratejik Plan hazırladığını kaydetti.

Esnaf kesiminin desteğini çok önemsediklerini kaydeden Soyer, Temmuz ayından itibaren teşkilat yöneticileriyle birebir çalışabileceklerini ifade etti. Seçim öncesi yaptığı İESOB ziyaretinde kesimin sorunlarını ve beklentilerini aldığını hatırlatan Soyer, ‘Yeni dönemde İzmirlilere en iyi hizmeti sunmak için her kesimin desteğine ihtiyacımız var. Esnaf kesimi de olmazsa olmazımız. Pek çok projeyi birlikte yürütebiliriz. Zaten ulaşım başta olmak üzere güzel işbirlikleri yapıyoruz. Yeni dönemde kesimin sorunlarını çözmek de önceliğimiz olacak’ diye konuştu.