Görevimiz korumaktır

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında ilçede düzenlenen törene katıldı.

Görevimiz korumaktır
30 Ağustos 2019 Cuma 13:38

Törene katılan, gaziler, askerler, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Mehmet Eriş; "Büyük Önder Atatürk'ün "Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise, 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir." sözleriyle anlattığı, Türk Milleti'nin eşsiz zaferinin 97. yılını kutluyoruz. Bize düşen görev, atalarımızın büyük mücadelelerle kazandığı bu aziz vatanı sonsuza kadar korumaktır. Büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, dava ve silah arkadaşlarını ve bu toprakları sonsuza dek bizlere vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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