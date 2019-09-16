Görme engelliler bisiklete bindi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemek için İzmir'de engelli hakları alanında faaliyet yürüten Eşpedal Derneği ile bir araya geldi.

Görme engelliler bisiklete bindi
16 Eylül 2019 Pazartesi 13:05

Eşpedal Derneği'nin 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında engelli ve engelsiz bireylerin yol arkadaşlığı için iki kişilik bisiklet (tandem) etkinliği düzenledi. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Başkan Tunç Soyer ve Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Altındağ iki kişilik bisikletlerle İzmir Konak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Şehir içi turlar

AB Türkiye Delegasyonu Basın Enformasyon ve İletişim Birimi Başkanı Maria Kanellopoulou da bisiklet kortejinde yer aldı. Başkan Tunç Soyer'e teşekkür eden Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Altındağ, Eşpedal'ın engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasındaki mesafeleri birlikte pedallayarak aşan bir dernek olduğunu söyledi. Altındağ, etkinliğin, 'tandem' olarak adlandırılan ve iki kişinin eşgüdüm içinde bisiklet kullanması amacıyla tasarlanan bu bisikletlerle görme engelli bireylerin bisiklet sürmesi fikrinden ortaya çıktığını anlattı. Altındağ, "Bisiklet kullanım kabiliyeti yüksek ve sorumluluk sahibi bisikletçi dostlarımız ile görme engelli arkadaşlarımızı, derneğimiz bünyesinde bulunan tandem bisikletler üzerinde buluşturarak şehir içi ve şehirlerarası turlar düzenliyoruz. Kamplı turlar gerçekleştirerek doğayı birlikte deneyimliyoruz" şeklinde konuştu.

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