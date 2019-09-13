Görme engelliler için özel Nutuk

Buca Belediyesi, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, braille alfabesiyle hazırlanan Nutuk'ları görme engellilere hediye etti. Projeyi 100'üncü yılında milli mücadele duygusunu yaşamayan kalmasın diye gerçekleştirdiklerini söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Atatürk'ü engellemeye çalışanlara inat engelleri kaldırıyoruz" dedi.

Görme engelli vatandaşların okuma yazması için kullanılan braille alfabesiyle Nutuk'lar hazırlandı. Hazırlanan Nutuk'lar, fuarda Buca Belediyesi standını ziyaret eden görme engelli ziyaretçilere, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç tarafından armağan edildi.

Milli mücadele duygusu

Nutuk projesi hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, yapılan çalışmanın kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Buca Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, toplumda eşit şartlar sağlayabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü anlattığı rehberimiz Nutuk'u, görme engelli hemşehrilerimizin rahatlıkla okuyabilmeleri için hazırladık. Milli mücadelemizin 100'üncü yılında, engelli vatandaşlarımızın da bu duyguyu doyasıya yaşamalarını istedik" diye konuştu.

Engeller kaldırılıyor

Fuar'dan sonra da braille alfabesiyle hazırladıkları Nutuk'u isteyen görme engelli hemşehrilere ulaştıracaklarını söyleyen Başkan Kılıç, "Nutuk; düne, bugüne ve yarınlara ışık tutan, aydınlık geleceğin rehberi olan, son derece önemli bir eserdir. Bugün maalesef toplumun her alanında Atatürk'ü yok etmek için bir mücadele var. Bizler; bu nafile çabaya karşı, Atatürk'ün fikirlerine, düşüncelerine engel olmaya çalışanlara inat, tüm engelleri kaldırıyoruz. Fuarın ardından isteyen tüm görme engelli hemşehrilerimiz Bralie alfabesiyle hazırlanan Nutukları Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi Engelliler Masası'ndan temin edilebilecek. Ulaşım güçlüğü yaşayan engelli hemşerilerimizin yakınları, engelli raporu fotokopisiyle teslim alabilecek" ifadelerini kullandı.