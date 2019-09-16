Görmeden onarıyor

Nâm-ı diğer 'Efe Dayı' Nusret Gerekli, 2 yıl önce aniden görme yetisini kaybetti. Kaybolan mesleklerden koyun ve keçi çanı tamiratı yapan Gerekli, “Ben bu işe hayatımı verdim. Gözlerim görmese de çan ve zil sesini dinleyip nereye ait olduğunu bilir öyle alırım. Çanakkale, Denizli, Balıkesir ve İzmir çevresinden müşerim var. Bu mesleğin kaybolmasına gönlüm razı değil. Görmüyorum ama oğluma öğrettim tarif ediyorum o yapıyor.” dedi.

Halil Özcan - Nusret Gerekli 63 yaşında, işçi emeklisi. Menemen'in Alaniçi Köyü'nde yaşıyor. Emekli maaşı yetersiz olduğu için babasından kalan semer, çan ve zil tamiratı işine oğluyla beraber devam ediyor. Mesleğin babasından kaldığını ifade eden Gerekli, “Tarihi semer, Osmanlı eğerleri, körüklü çizme, çan, zil, kemer tamiratını yaparak geçmişte revaçta olan bu kaybolan mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Katır, at, eşek semeri, Osmanlı eğerlerini tamiratını yapıyorum. Koyun ve keçi çanlarının da dillerini ve kayışlarını yapıyoruz. Rumeli Zili olarak geçen sesi çok farklı ve güzel olan çanları bulup tamiratını yapıp meraklısına satıyoruz. Bu sanatın devam etmesini istiyorum. Benden sonra da oğlum Ömür'e bunu devam ettirmesini söylüyorum.” diye konuştu.

Denizli Yatağan'dan, Aydın Söke'den, Manisa Demirci'den, Gümüşhane'den çan ve zil getirttiğini ifade eden Gerekli, “Bu zillerin dilini, kayışını ve bağlantılarını yapıyorum. İzmir köyleri, Çanakkale, Ezine, Bayramiç, Balıkesir ve Denizli'den daimi müşterilerim var. Onlara satıyorum.” dedi.

Emekli olduktan sonra şeker ve tansiyon nedeniyle gözlerini kaybettiğini anlatan Gerekli, şöyle devam etti: “Ben tarif ediyorum oğlum yapıyor. Mesleğin kaybolmaması için devlet hibe desteği vermek istedi ancak bunu kabul etmedim. Krediyi istemedim. Kendi çapımızda devam etmeye çalışıyoruz. Kazandığımız yetiyor şükür.” dedi.

Gözleri görmeyen herhangi biri gibi evde oturup günlerin geçmesini beklemenin ona göre olmadığına dikkat çeken Gerekli, “Bu meslek beni hayata bağlıyor. İnsanlarla iletişimim devam ediyor. Ben artık yapamıyorum ama oğlum bu işi devam ettirecek.” diye konuştu.

Bir dönem Menemen Belediyesi halk oyunları ekibinde de bulunan gerekli zurnayı çok sevdiğini söyledi. Özellikle zeybek ve Çanakkale türkülerini çalmayı çok seven Gerekli, gelen misafirleri istediğinde onlara bir kaç parça seslendiriyor.