Göztepe-Altay maçına havai fişek nasıl sokuldu? Yanıtı da olay kadar vahim!

Dün İzmir futbolunun kara günü yaşandı. Altay ve Göztepe arasında yapılacak olan maçta korkunç manzaralar ortaya çıktı. Bazı Altay taraftarları, Göztepeli taraftarların olduğu bölüme havai fişek fırlattı. Olayda bir kişi ciddi şekilde yaralanırken, havai fişeğin stada nasıl girdiği sorusu da akılları karıştırdı. Konu ile ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre havai fişeği özel ambulans şoförleri stada soktu

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada Göztepe–Altay arasındaki derbi karşılaşmasında olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini özel ambulans şoförlerinin stada soktuğu belirtildi. Sırt çantalarında getirdikleri sis ve işaret fişeklerini misafir takım tribünündeki tuvaletlere bıraktığı saptanan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K.'nın da aralarında bulunduğu 21 kişinin yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu ifardelere yer verildi:

"İlimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27.11.2022 günü oynanan Göztepe – Altay Spor Toto 1. Lig müsabakası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bahse konu maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır. Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından göz altına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y. ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adlî işlemler başlatılmıştır."