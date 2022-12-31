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Göztepe'de Atınç yine pes etmedi

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 24 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Göztepe'nin deneyimli stoperi Atınç Nukan, üst üste yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen yeniden sahalara dönüp formasına kavuştu

Göztepe'de Atınç yine pes etmedi
31 Aralık 2022 Cumartesi 11:27

Göztepe'ye 2019-2020 sezonunda gelen 29 yaşındaki futbolcu 3 keç çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Aylarca sahalardan uzak kalan Atınç Nukan her seferinde mücadeleyi kazandı ve yeniden forma rekabetinin içine girdi. 

Ağır sakatlıklara ve ameliyatlara rağmen futboldan kopmayan tecrübeli stoper bir kez daha formayı kapmayı başardı. Bu sezon başında Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği Atınç, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kampı kaçırdı. Ligin başlarında da görev alamayan oyuncu hızla toparlandı ve yeniden takıma döndü. İlk devrede 9 maça çıkan Atınç, gösterdiği performansla kısa zamanda savunmanın banko ismi oldu.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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