Göztepe'de korna seslerine afişle çözüm buldular

Konak'ın Göztepe semtinde, trafik akışının yoğun olduğu sokakta, sürücülerin korna çalarak oluşturduğu gürültü kirliliğinden rahatsız olan mahalleli, çareyi afiş asmakta buldu. Aralarında topladıkları para ile üzerine 'İnsan ol, kornaya basma' yazılı afişi sokakta kolay görünür noktaya asan mahalleli sessizliğin keyfini sürerken, "Rahatsız olan herkes yapsın, tüm Türkiye'ye örnek olsun. Başka türlü anlamıyorlar" dedi.

Hatay ile Güzelyalı semtlerini birbirine bağladığı için araç sürücüleri tarafından yoğun olarak kullanılan ve iki aracın yan yana geçmesinin mümkün olmadığı Göztepe semti 96'ncı sokakta, korna çalan sürücülerin yarattığı gürültü kirliliğine mahalle sakinleri çözüm aramaya başladı. Özellikle İzmir'in yazlık ilçeleri olan Çeşme ve Seferihisar yönüne gidecek olan araçların da bu yolu kullanmasıyla, hafta sonları başta olmak üzere trafikte tartışmalar da kaçınılmaz hale gelirken, sorunu çözmek için mahalle sakinleri bir araya geldi. 'Birlikten kuvvet doğar' diyen sakinler kendi aralarında para toplayıp, gürültü kirliliğinin önüne geçmek için afiş hazırlattı. Üzerinde 'İnsan ol, kornoya basma' yazılı afişi, evden eve ip gerip sokağın en görünen yerine asan mahalle sakinleri, sürücülerle tartışmak yerine onları uyarmanın kolay yolunu buldu. Afişin asıldığı günden beri sokakta sessizliğin hüküm sürdüğünü söyleyen sakinler, "Rahatsız olan herkes yapsın, tüm Türkiye'ye örnek olsun. Başka türlü anlamıyorlar" dedi.

Umarım daha saygılı olurlar

Afişten önce sokakta çok fazla gürültü olduğunu söyleyen İlknur Kıyar (40), "Özellikle pazartesi, cuma, cumartesi günleri çok fazla kornaya basılıyor. Ambulanslar da geçiyor ve trafik felç oluyor. Aşağıdaki yol tıkanınca buradan trafik ilerlemiyor ama insanlar bunu düşünemediği için sürekli kornaya basıyorlar. Bu da bizi çok rahatsız ediyor, bütün gün kafamız şişiyor. Birbirimizin konuşmalarını dahi hiç anlayamıyorduk. Apartmandaki insanlar da bu durumdan rahatsız oluyorlar. Arkadaşlarla konuşurken aklımıza böyle bir fikir geldi. Bu fikre uygun bir söz bularak kendi aramızda para toplayıp afiş yaptırdık. Cumartesi gününden beri afişimiz mahallemizde duruyor. Umarım etkili olur ve insanlar birbirlerine karşı daha saygılı olurlar. Asıldığı günden beri daha az kornaya basıyorlar ama bazıları hala gıcıklığına basmaya devam ediyor" dedi.

İkaz gerekiyormuş

1994 yılından beri aynı sokakta yaşayan Zafer Göynügür (63) ise, "Hatay'dan Güzelyalı'ya doğrudan inen tek sokak olduğu için hayli yoğun bir trafik var. Ana cadde tıkandığı zaman bu yoğunlukta kalan sürücüler, maalesef saygısızca sürekli kornaya basarak, sanki yolun açılması kornaya bağlıymış gibi tepki veriyorlar. İnsanların trafikte sıkıştıklarında yaşadıkları stresi anlayabiliyoruz ancak bu stres başkalarına saygısızlık yapacak derecede olmamalı. Bir trafik sorunu yaşanabilir ancak o sorununun burada yaşayan mahalle sakinlerini rahatsız etmemesi gerekiyor. Bu nedenle bir araya gelip para topladık ve böyle bir afiş astık. Asıldığından beri tamamen olmasa bile çok etkili bir biçimde korna sesinde azalma gördük. Demek ki böyle bir ikaz gerekiyormuş" diye konuştu.

Kaliteli şoför yapmaz

Süleyman Durmuş (56) da, mahalleli arasındaki dayanışmanın Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini belirterek şunları söyledi: "Burası tek yön ve sahile inen yol. Özellikle hafta sonları yazlık ilçelere gidecek olanlar bu yolu kullanıyor. Mahallede hastalarımız var. Korna sesinden hepimiz rahatsız oluyoruz. Herkes cebinden bir şeyler koydu ve bu afişi yaptırdık. Sanıyorum etkili oldu, asıldığı günden beri daha az korna sesi duyuyoruz. İnşallah bütün Türkiye'ye yayılır. Boşuna kornaya basılmasın. Kaliteli şoför kornaya basmaz."