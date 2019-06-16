Göztepe'nin B planı da hazır

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde önemli hamleler gerçekleştirmeye başladı.

Golcü transferinde birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılıların, Bordo-mavililerle sözleşmesi sona ermesinin ardından İzmir'e gelip Başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna ile buluştuğu iddia edilen Trabzonsporlu Hugo Rodallega ile anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Rodallega'nın Göztepe'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi.

Kolombiyalı futbolcuyla, Denizlispor'un da ciddi şekilde ilgilendiği fakat Göztepe'nin daha ağır bastığı belirtildi. Transfer mesaisinin büyük çoğunluğunu Rodallega'ya harcayan Göztepe yönetiminin alternatif olarak Eren Derdiyok ismini de masaya yatırdığı ileri sürüldü. En son Galatasaray forması giyen gurbetçi futbolcuyu B planı olarak düşünen Göztepe'nin bu hafta içinde forvet transferini resmiyete dökeceği kaydedildi. Göztepe'nin listesinde Beşiktaşlı Umut Nayir ve Polonyalı Artur Sobiech de bulunuyor.