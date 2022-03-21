DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
0
133 KİŞİYİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ!
133 KİŞİYİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ!
0
ASANSÖRDE PİTBULL DEHŞETİ!
ASANSÖRDE PİTBULL DEHŞETİ!
0
SEMİHA YANKI'YA CEZA!
SEMİHA YANKI'YA CEZA!
0

Göztepe'nin efsane ismi hayatını kaybetti

Göztepe’nin efsane futbolcu ve eski teknik direktörlerinden Fevzi Zemzem hayata gözlerini yumdu

Göztepe'nin efsane ismi hayatını kaybetti
21 Mart 2022 Pazartesi 11:35

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. Hayata 80 yaşında veda eden, 'Buldozer' lakaplı Fevzi Zemzem, 1959 yılında Göztepe'de futbola başladı.

Tam 11 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Zemzem, 144 gol atarak camianın efsaneleri arasına adını yazdırdı. Göztepe ile 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Fevzi Zemzem, 1967-1968 sezonunda attığı 19 golle gol kralı oldu. Fevzi Zemzem 1968-1969'da Göztepe'nin o zamanki adıyla Fuar Şehirleri Kupası şimdiki ismiyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Fevzi Zemzem, toplam 18 defa A Milli Takım'da görev yapıp 6 gol attı. Birçok kulübü çalıştıran Zemzem, Göztepe'de 4 farklı dönemde de teknik direktörlük görevinde bulundu. Göztepe tarihinin efsane kadrosundan Halil Kiraz ve Nezzat Güzelırmak 2020 yılında, Ertan Öznur da geçen yıl hayatını kaybetmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #ölüm #fevzi zemzem
Önceki Haber
Ümitcan Uygun'un cezasının gerekçesi açıklandı: Baygınken bile tehdit etmiş!
Sonraki Haber
Düğünden bir gün sonra damadı öldürdü!
Bir zamanlar hapis yattığı cezaevini, şimdi yıkıyor!
Bir zamanlar hapis yattığı cezaevini, şimdi yıkıyor!
0
Başkan Soyer'den Buca Cezaevi için çağrı: Adı ne olursa olsun, yeşil alan olsun!
Başkan Soyer'den Buca Cezaevi için çağrı: Adı ne olursa olsun, yeşil alan olsun!
0
Basamak kursları 3 bin kişiye ulaştı
Basamak kursları 3 bin kişiye ulaştı
0
İzmir'de terör operasyonu: Gözaltılar var!
İzmir'de terör operasyonu: Gözaltılar var!
0
Düğünden bir gün sonra damadı öldürdü!
Düğünden bir gün sonra damadı öldürdü!
0
Sokak hayvanlarına sıcak yuva
Sokak hayvanlarına sıcak yuva
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.