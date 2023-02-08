Göztepe taraftarları deprem bölgesine 5 otobüs dolusu yardım gönderdi

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin ardından, afetzedelerin temel ihtiyacı olan malzemeler için yardım etmek isteyen Göztepe Spor Kulübü taraftarları deprem bölgesine 5 otobüs malzeme yolladı

08 Şubat 2023 Çarşamba 09:08

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra tüm Türkiye seferber oldu. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Göztepe Spor Kulübü taraftarları, mont, bebek bezi, battaniye ve gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri otobüslere yükledi. 5 otobüs malzeme gece saatlerinde İzmir'den yola çıkarak deprem bölgesine gitmek için hareket etti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #göztepe #deprem
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