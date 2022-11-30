ÖKSÜREN HERKES MASKE TAKMALI
ÖKSÜREN HERKES MASKE TAKMALI
0
11 GÜN BURADA YOLCULUK ETTİLER
11 GÜN BURADA YOLCULUK ETTİLER
0
CEM YILMAZ'A KÖTÜ HABER!
CEM YILMAZ'A KÖTÜ HABER!
0
SILA'NIN ACI GÜNÜ
SILA'NIN ACI GÜNÜ
0

Göztepe ve Altay yaşanılan olayların şokunu atlatmaya çalışıyor

Göztepe ve Altay yaşanılan olayların şokunu atlatmaya çalışıyor
30 Kasım 2022 Çarşamba 14:41

Göztepe ve Altay maçında yaşanan acı olayların etkisi sürüyor. İki takımın futbolcuları da yaşadıkları olayın şokunu atlatmaya çalışıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen pazar günü büyük olayların çıktığı derbide karşı karşıya gelen Göztepe ve Altay takımları yaşanan şoku atlatmaya çalışıyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki tribün terörüne yakından şahit olan iki takımın futbolcuları ve teknik heyeti bu hafta oynayacakları karşılaşmalara konsantre olmakta zorlanırken, iki kulüp dış dünyaya kapılarını kapadı. Pazar günü Adanaspor deplasmanına çıkacak Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde adeta kampa girdi. Oyuncular ve teknik heyet yaşanan olayların dışında kalabilmek için büyük bir çabanın içine girdi. Sarı-kırmızılı futbolculardan sadece futbola odaklanmaları istendi. Sportif Direktör Ivan Mance, Teknik Direktör Ekrem Dağ ve Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu'nun oyuncularla çok yakından ilgilendiği ve sürekli motivasyon konuşmaları yaptığı kaydedildi. 

Altay'da da yine pazar günü iç sahada oynanacak Boluspor karşılaşması öncesi teyakkuz ilan edildi. Çıkan olaylar sonrası kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasından yaralanmasıyla büyük şok yaşayan, ardından saatlerce saha içinde korkuyla beklemek zorunda kalan siyah-beyazlı futbolcuların Boluspor karşılaşmasına motive olabilmek için yoğun çaba sarf ettikleri bildirildi. Başında 4 santimetre yarık oluşan ve tedavisi sonrası taburcu olan Ozan'ın bu hafta görev yapmayacağı kaydedildi. Sportif Direktör Tuna Üzüncü ve Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nun da sürekli oyuncularla birlikte olduğu ve takıma moral aşıladıkları vurgulandı. İki kulübün yönetim kanadı tüm hafta boyunca omuz omuza vererek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #altay #spor #izmir
Önceki Haber
Denizli'de vahşet! 18 yaşındaki eşini saçından tutup sürükledikten sonra bıçaklayarak öldürdü
Sonraki Haber
KESK'ten açıklama: Marketler dolu ama cüzdanlar boş!
KESK'ten açıklama: Marketler dolu ama cüzdanlar boş!
KESK'ten açıklama: Marketler dolu ama cüzdanlar boş!
0
Stada işaret fişeği sokan ambulans şoföründen şok paylaşım!
Stada işaret fişeği sokan ambulans şoföründen şok paylaşım!
0
İzmir'deki olaylı maçta işaret fişeğini atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı!
İzmir'deki olaylı maçta işaret fişeğini atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı!
0
Buca Metrosu’nda ilk kazık çakıldı! Soyer: O metro Buca'ya gelecek demiştik
Buca Metrosu’nda ilk kazık çakıldı! Soyer: O metro Buca'ya gelecek demiştik
0
Başkan Soyer, Göztepe ve Altay'ın kulüp başkanları ile bir araya geldi
Başkan Soyer, Göztepe ve Altay'ın kulüp başkanları ile bir araya geldi
0
İzmir'de merdivenden düşen kadın öldü
İzmir'de merdivenden düşen kadın öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.