Göztepe’de İlhan Palut dönemi başladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz hafta istifa eden Tamer Tuna’nın yerine teknik direktörlük görevine 3 yıllığına İlhan Palut'un getirildiğini açıkladı.

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Hatayspor’da 2017-18 sezonunda 2'nci Lig’de şampiyonluk yaşayan, geçen sene aynı kulübü 1'nci Lig’de Play-Off finaline taşıyıp Süper Lig’i finalde penaltılarla kaçıran 42 yaşındaki Palut, bu sezon 6'ncı haftada takımdan ayrılmıştı. İlhan Palut ve ekibi sarı-kırmızılı kulüpte yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmanla işbaşı yapacak. Öte yandan Göztepe’yi Süper Lig’de deplasmanda 1-0 kazanılan son Trabzonspor maçına kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkarmıştı.



