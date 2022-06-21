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Göztepeli taraftar cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi!

İzmir'de Göztepe taraftarı Tolga Tarhan pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Tarhan'ın bir suçtan cezaevinde olduğu ve pandemi döneminde tahliye edildiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltı sayısı ise 5'e yükseldi

Göztepeli taraftar cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi!
21 Haziran 2022 Salı 09:13

Olay, önceki gün  saat 16.00 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi 39 Sokak Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde meydana geldi. Göztepe taraftarı Tolga Tarhan'a, beyaz bir otomobilin içindeki kişilerce, pompalı tüfekle ateş açıldı. Dernek binasından kaçmaya çalışan Tarhan, vücuduna isabet eden çok sayıda saçmayla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Tarhan'ın öldüğü belirlendi. Tarhan'ın cesedi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın ardından Tarhan'la husumeti bulunduğu belirtilen Ali A.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Olayda Ali A. ile birlikte M.P. E.K. N.T. O.Y. olmak üzere gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Bir süredir işlediği bir suçtan cezaevinde olan Göztepe Yalı Taraftar Derneği üyesi Tarhan'ın pandemi döneminde tahliye edildiği belirtilirken, olayda gözaltına alınan Ali A. ile Tarhan arasında husumet bulunduğu, ikili arasında çıkan tartışmaların sık sık kavgayla sonuçlandığı öğrenildi. Ayrıca Tarhan, 12 yıl önce, Göztepe'nin kuruluşunun 85'inci yıl dönümünün kutlandığı gece 2 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınmıştı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #göztepe #cinayet #tolga tarhan
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