Göztepeli taraftarlara havai fişekli saldırı! Yaralının durumu nasıl?

İzmir'de Göztepe ve Altay maçı olaylı başladı. Maçta Altay taraftarının olduğu kısımdan atılan bir havai fişek, Göztepeli bir taraftarın yaralanmasına neden oldu. Göztepeli taraftarın ve kale direği ile saldırıya uğrayan kaleci Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu ile ilgili açılama geldi

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu bölüme atılan fişek sonucunda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın ilk gelen bilgilere göre bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fişeğin ağzına gelmesi sonucunda çenesi ve dişlerinde ağır hasar oluşan Mehmet Çakır'ın sol bölgesinde de yanıklar olduğu ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil'de ameliyat edileceği kaydedildi.

OZAN'IN DA DURUMU İYİ

Bir taraftarın kendisine köşe bayrağı direğiyle saldırması sonucunda kendisini yerde bulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in de bilincinin açık olduğu belirtildi. Kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu tespit edilen Özenç'in kontrol altında tutulduğu öğrenildi.