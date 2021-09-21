Grip aşısı karaborsaya düşebilir!

Koronavirüsün de etkisiyle grip aşısı fiyatları bu yıl iki kat arttı. Grip aşısının belirli bir miktarda temin edilebildiğini ve çeşitli kriterlere göre uygulanması gerektiğini kaydeden İzmir Eczacı Odası Başkanı Eczacı Tuncay Sayılkan, “Eğer bir kriter konulmazsa bu işin içinden çıkamayız. Çok parası olanlar aşı yaptırabilir, diğerleri yaptıramaz. Başıboş bırakılırsa karaborsaya düşer” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Yaklaşan kış ayları öncesinde grip aşıları ecza depolarına gelmeye başladı. Eczanelere de az sayıda grip aşısı dağıtımı gerçekleştirilirken vatandaşlar ise reçeteyle ya da ücretli olarak henüz daha aşı yaptıramıyor. Grip aşısı fiyatı ise geçen yıla göre iki kat arttı. Koronavirüsün de etkisiyle her geçen gün talebin artığı grip aşısıyla ilgili İzmir Eczacı Odası Başkanı Eczacı Tuncay Sayılkan, değerlendirmelerde bulundu.

Aşılar depoda bekliyor



Grip aşısı dağıtımlarının başladığını ancak şu anda satışına izin verilmediğini aktaran Sayılkan, “Grip aşıları depolara geldi. Hatta bazı eczanelere de 3’er, 5’er tane dağıtılıyor. Ama şu an satışına izin verilmedi. Bizim reçeteyle ya da ücretli olarak verme imkânımız yok. Geçen seneki gibi bir uygulama yapılmasını bekliyoruz. Geçen sene sadece risk grubunda olanlara verilmişti. Belli bir yaş üzeri ve risk grubunda olanlara. Çünkü grip aşısı nüfusa ve talep edilen miktara göre gelmiyor. Yoğunluk oluşmasın diye geçen sene ‘parası olana değil, ihtiyacı olana verilsin’ demiştik ve ona göre bir yöntem belirlenmişti. Bu senede benzer bir yöntemin belirlenmesini bekliyoruz” dedi.

Fiyatlar iki kat arttı



Bu yıl grip aşısı fiyatlarındaki aşırı artışa dikkat çeken Sayılkan, “Grip aşısı fiyatları yaklaşık iki katına çıkmış durumda. Geçen sene 60 TL civarındaydı bu sene 110 TL’nin üzerine çıktı. Bu kadar artış anlamlı değil. Zaten zor buluyoruz bulduğumuzda da tuhaf fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dünyada grip aşısına yoğun talep var. Dünyada bu aşıyı sayılı birkaç firma üretiyor. Temin etmekle ilgili sıkıntılar çıkınca bu fahiş fiyatlar ortaya çıkıyor. Dövizle temin edildiği için kurdaki artıştan fiyatlar etkileniyor. Bu sene geçen seneye göre yaklaşık iki kat fiyat artışıyla satılacak. Pandemiyle birlikte yaşanan talep artışı fiyatlara da yansıyor. Pandemiden önce aşı elimizde kalıyor çöpe atıyorduk. Şimdi herkes grip aşısı olmak istiyor” diye konuştu.

Süreç doğru yönetilmeli



Grip aşısının belirli kriterler çerçevesinde yapılmadığında karaborsaya düşebileceğini ifade eden Sayılkan, “Vatandaşlarımız Koronavirüs aşısı yaptırdılarsa panik yapmalarına gerek yok. Kovid aşıları düzenli yaptırılıyorsa tekrardan grip aşısı yaptırmayı çok gerekli bulmuyorum. Son yıllarda insanlar başımıza birşey gelmesin diye bütün aşıları olmaya çalışıyor. Grip aşısı da zatürree aşısı da oluyorlar. Grip aşısında bir ihtiyaç sıralaması yapmamız gerekiyor. Aciliyeti olanlara yapılmalı. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar öncelikli olmalı. Sağlıklı bir insanın grip aşısı olması son derece gereksiz. Diğer türlü bu işin içinden çıkamayız. Nüfusumuz 84 milyon gelecek olan aşı miktarı ise 2,5 milyon. Eğer bir kriter konulmazsa bu işin içinden çıkamayız, çok parası olanlar yaptırabilir diğerleri yaptıramaz. Başıboş bırakılırsa aşı karaborsaya düşer. Süreç doğru yönetilirse hiçbir sorun yaşanmaz” açıklamalarında bulundu.