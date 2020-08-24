GÜLDER’den Mavişehir için destek

Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER), Karşıyakalıların Mavişehir’de TOKİ tarafından satılan rekreasyon alanında sürdürdüğü mücadelesine destek ziyaretinde bulundu. İlçelerindeki Go-kart pisti yapımına karşı mücadelede aktif rol oynayan GÜLDER üyeleri, “Sonunu kadar yanınızdayız” mesajı verdi.

Alanı Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay eşliğinde inceledikten sonra açıklama yapan GÜLDER Başkanı Dr. Tuğrul Şahbaz, “Karşıyaka’da halkın kullanımına açık rekreasyon alanının TOKİ’ye satışı ile başlayan süreçte sayın Cemil Tugay’a destek olmak için geldik. Çünkü bu alanın konut ya da başka amaçlarla, yani rekreasyon alanı dışında kullanılması bir çeşit katliam olacaktır. Ayrıca burası Ramsar Sözleşmesi ile korunan alanlardan birisi. Burada flamingolar ve birçok kuş türü var, burayı üreme alanı olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla buranın korunması sadece Karşıyaka’nın sorunu değil, burası dünya mirası olan bir yer. Başkanımız Cemil Bey bizim Go-Kart pistine karşı yaptığımız eyleme desteğe geldi. Aynı direnişin bu tip olaylarda tekrarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bizler destek olmazsak bu eylemler başarıya ulaşamaz, mücadeleyi kazanmak zor olur. O yüzden biz de bileşeni olduğumuz EGEÇEP’e duyurduk, onları da davet ettik. Meslek odalarımızın da buralara gelmesi ve bu mücadeleyi hep birlikte yapmamız lazım” diye konuştu.

Mücadeleyi sürdüreceğiz

GÜLDER’in ziyaretinin kendilerine moral verdiğini belirten Başkan Cemil Tugay da, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Rekreasyon alanının özel mülkiyetin kullanımına açılmaması gerektiğini ifade eden Tugay, şunları söyledi: “Biz bir süredir Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Meclisi ve halkı olarak burada sosyal donatı alanı, yeşil alan ve spor alanı olarak ayrılmış yerlerin TOKİ eliyle satışa çıkmasını doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Bu çerçevede itirazımızı sürdürüyoruz. Bilgilendirme amaçlı çalışma yürütüyoruz. Çünkü pek çok insan tam olarak hangi bölgenin söz konusu olduğunu, hangi bölgeyle ilgili nasıl bir hassasiyet olduğunu dahi anlayabilmiş değil. Bu açığı kapatmak için bilgilendirme istasyonu gibi bir şey oluşturduk. Belediye Meclis Üyelerimiz, gönüllü vatandaşlarımız zaman zaman durumu çevredeki insanlara anlatıyorlar. Bu çaba sürerken geçtiğimiz akşam maalesef bir taciz ve saldırı yaşandı. Hepimizi gerçekten üzdü. Kurduğumuz bilgilendirme çadırını yakmaya, yırtmaya çalıştılar. Bir belediye görevlisi arkadaşımız bıçaklanarak yaralandı. Bütün bunlarda faillerin kim olduğunu, bu bölgeyi kimin aldığını ve ne amaçla aldığını, bu saldırıyı kimin düzenlediğini bilmiyoruz. Hala cevaplanmayı bekleyen sorular var. Ama emin olduğumuz bir şey var. Bizim vicdanımızda bu alanın, bir kişinin özel mülkiyetine açılmaması. Bu itirazımızı dile getirmeye, hukuk çerçevesinde mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz. Güzelbahçe Kültür ve Çevre Güzelleştirme Derneği, kanunsuzca Go-Kart Pisti inşasına karşı kahramanca mücadele verdiler. Biz de küçük bir destek verebilmiştik. Onlar için süreç durdu, şuan çabaları sonuç vermiş gözüküyor. Dilerim benzer bir sonuç burada da elde edilir. Bize destek olmak için buradalar, sağ olsunlar çok büyük moral verdiler. Umarım uğurlu gelirler, onların destekleriyle hepimizin beklediği hayal ettiği güzel sonuca ulaşırız. Kendilerine bu değerli ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.”