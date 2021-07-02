MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0
LİNDA'YA OTOMOBİL ÇARPTI!
LİNDA'YA OTOMOBİL ÇARPTI!
0
ACI HABER!
ACI HABER!
0
DONDURMANIN 7 FAYDASI
DONDURMANIN 7 FAYDASI
0

Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı

Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı!
02 Temmuz 2021 Cuma 09:52

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti. İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla Munise Gülen, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Munise Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #fethullah gülen #izmir #izmir fetö
Önceki Haber
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
Sonraki Haber
Soyer: Trafiği mümkün olduğu kadar denize aktarmalıyız
İzmir'deki satırlı saldırgan tutuklandı
İzmir'deki satırlı saldırgan tutuklandı
0
İzmir'de 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
İzmir'de 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
0
İzmirliler dikkat! Altınyol bu tarihlerde kapanacak!
İzmirliler dikkat! Altınyol bu tarihlerde kapanacak!
0
İzmir'de liseliler karavan üretmeye başladı
İzmir'de liseliler karavan üretmeye başladı
0
Başkan Arda'dan nükleer uyarısı: Tehlike çok büyük!
Başkan Arda'dan nükleer uyarısı: Tehlike çok büyük!
0
Seferihisar Orhanlı'da köylüleri yeni mücadele bekliyor!
Seferihisar Orhanlı'da köylüleri yeni mücadele bekliyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.