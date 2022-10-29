Gültepe'de Cumhuriyet Bayramı'na coşkulu kutlama

Konak Belediyesi'nin kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, en coşkulu kutlamalardan biri Gültepe'de yaşandı

Konak Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği, Milli bayramlarda Gültepe'de Atatürk Anıtı'na çelek sunum töreni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıldönümünün kutlandığı Cumhuriyet Bayramı'nda şenliğe dönüştü. Cumhuriyet Bayramı kortejinin Gültepe Meydanı'na yürüyüşüyle başlayan kutlama etkinlikleri, çelenk töreniyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı'na özel konser, şiir dinletisi ve zeybek gösterisinin de yapıldığı kutlama etkinliğine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP Konak kadın ve gençlik kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve Gültepeliler katıldı.

Cumhuriyet Bayramı korteji fark yarattı

Bando Rumeli eşliğinde yürüyen kortej Gültepe'yi Türk bayrağının kırmızı beyazına bürüdü. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un başı çektiği kortejin Gültepe Meydanı'na gelmesiyle büyük coşku yaşandı. Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünün ardından Konak Belediye Başkanlığı ve CHP Konak İlçe Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı önüne yerleştirildi.

Batur: Cumhuriyet özgürlükler rejimidir

Çelenk sunum töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepelilere "Cumhuriyetin aydınlık yüzü Gültepelileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her zaman bir arada olmaktan, omuz omuza, dayanışma içinde olmaktan gurur duyuyoruz" diyerek seslendi. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Batur, Cumhuriyetin bir özgürlükler rejimi olduğunu ve Cumhuriyetin kurumlarının ülkeyi ileri götürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Cumhuriyet özgürlük, demokrasi, kültür, sanat, adalet demek. Cumhuriyeti bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 99 yıl önce, bu ülkenin refahı ve mutluluğu için, halkın ileriye gitmesi için çok büyük hamleler yaptılar. Hemen ilk on yıl içinde kurulan Cumhuriyet kurumları, fabrikalar bize ülkemizin ileri hamlelerini gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetini bir türlü içlerine sindiremiyorlar ama Cumhuriyet yüzde 5 olan okuma oranını yüzde 90'lara çıkardı. Kitap okuyan, yorum yapabilen vatandaş istemiyorlar. Cumhuriyet bizi cahilleştirmedi, aksine, her zaman ileriye götürdü. Cumhuriyet özgürlükler rejimidir. İnsanların yaşam tarzlarına müdahale etmeyen, herkesi kucaklayan bir rejimdir."

Küçükoğullarından: Yaşasın Demokrasi, Yaşasın Cumhuriyet

Cumhuriyet Bayramı'nı "Yaşasın Demokrasi, Yaşasın Cumhuriyet" diyerek kutlayan CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından da yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

"Cumhuriyet dünya üzerindeki ülkelerde uygulanabilen en insancıl en demokratik yönetim şekillerinden birisidir. Hatta en iyisidir denilebilir. Çünkü cumhuriyette bir seçme özgürlüğü vardır. 29 Ekim 1923 tarihine kadar Türklerin kurmuş olduğu hiçbir devlette cumhuriyet idaresi yer almazdı. Ancak o gün bir diktatör veya bir kral hatta padişah olma şansı olmasına rağmen Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti ilan ederek ülkemizin müreffeh ve medeni yaşamı yaşamasına giden yoldaki en büyük kapıyı aralamıştır."

Gültepe'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu meydanlara sığmadı

Çelenk sunumu ve tören konuşmalarının ardından, Gültepe Meydanı, Konak Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle tam bir şenlik havasına büründü. TRT sanatçısı ve Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Bahar Almaç ve TRT İzmir Radyosu saz sanatçıları, Atatürk'ün de çok sevdiği Kırmızı Gülün Adı Var ve Vardar Ovası türküleri başta olmak üzere birbirinden güzel eserleri seslendirdi. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Puğ'un sunumu ve okuduğu şiirlerle devam eden etkinlikte İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği efeleri de Sarı Zeybek ve Harmandalı oyunlarıyla bayram coşkusunu doruğa taşıdı. Gültepe'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sonunda coşkulu kalabalık hep birlikte söylenen İzmir Marşıyla Gültepe'yi çınlattı.