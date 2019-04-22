Gültepe Esnaf Odası Başkanı Turan Toğul, alçak saldırıyı savundu: Hak ediyor

İzmir Gültepe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Turan Toğul, Ankara'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimini savundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan toplu saldırı büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan bazıları bugün gözaltına alındı. CHP liderine yumruk atan AK Parti üyesi Osman Sarıgün, polisteki ifadesinde suçu kabul etti. Toplumda büyük infiale yol açan saldırı için her kesimden Kılıdaroğlu'na "geçmiş olsun" mesajları yayınlandı.

Ancak elbette şiddetten yana tavır koymaktan kaçınmayan, linç girişiminden memnuniyet duyanlar da her toplumsal olayda olduğu gibi bu kez de kendini belli etti. Gültepe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Turan Toğul da, Kılıçdaroğlu'na gösterilen şiddetten memnuniyet duyanlardan. Toğul, Facebook'ta saldırının kabul edilemeyeceğine ilişkin ifadelerin kullanıldığı bir paylaşımın altına yaptığı yorumda "Yapmayın, hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Gültepe Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin, kendilerini temsil eden ve "hak ettiğini düşündüğü" kişilerin canına kast edilmesini onaylayan Oda Başkanı hakkında nasıl bir tasarrufta bulunacağı henüz belirsiz.