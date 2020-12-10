Gültepe’de durmak yok

Kentsel dönüşümün siyasi malzeme olmaması gerektiğini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ‘Kentsel dönüşüm değil imar planı yapılıyor’ eleştirilerine de ‘Kentsel dönüşümün siyeseti olmaz. Yaptığımızda görecekler ve anlayacaklar’ diye cevap verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentsel dönüşüm yolculuğundaki Konak’ta gelinen noktayı değerlendirdi. Yaşanan deprem ile önemi daha çok anlaşılan kentsel dönüşümde Gültepe ile atılım yapan Konak Belediyesi, Beştepeler ile de kentsel dönüşüme ivme kazandıracak. Yapılan imar planlarının Konak’ta kentsel dönüşümün anayasası olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Batur, “Beştepeler’in kentsel dönüşümü ile bölgenin o düzensiz görünümü ortadan kalkacak, insanca yaşanacak bir çevre düzeni olacak. Beştepeler planları hem bölgeye hem de kente değer katacak. Güvene dayalı, şeffaf ve yerinde dönüşüm olacak; vatandaş kendi mahallesinde oturacak. Hem Gültepe hem Beştepeler planları ile Konak’ın kentsel dönüşüm anayasasını ortaya koyup bir an önce icraata yönelik çalışmalara başlamamız gerekiyor” dedi.

Ağır hasarlı binaların çoğu Beştepeler’de

İzmir depreminin ardından kentsel dönüşümün öneminin daha net anlaşıldığını dile getiren başkan Batur, “Bundan sonraki süreçte güvenli, depreme dayanıklı, sağlam bina yapımını desteklememiz lazım” dedi. Depremde en çok hasar gören binaların az katlı olmasına rağmen dayanıksız olmaları sebebiyle Beştepeler bölgesinde yaşandığının altını çizen Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle 1999 yılından önce yapılan yani 1975 yönetmeliğine göre yapılan binaların envanterinin çıkarılması lazım. Bu yönetmelik döneminde yapılan binalar hem beton teknolojisi ve inşaat sektöründeki teknolojinin ilerlemediği, malzeme kalitesinin yetersiz olduğu bir döneme ait. Deprem unutulmaya başlandı bile, kimse konuşmuyor. Konak’ta ağır hasarlı binaların çoğu, Beştepeler’de. Bizim birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm. Konak Belediye Başkanlığı görevine seçildiğim günden beri söylediğim söz Konak’ın kentsel dönüşümü ve değişimi." On dört mahalleyi ve 200 hektarlık bir alanı kapsayan Beştepeler Bölgesinin imar planlarının hazır olduğunu ifade eden Başkan Batur, planları ilk olarak belediye meclis üyelerine anlatacaklarını söyledi. Kentsel dönüşümde güvene dayalı, şeffaf ve yerinde dönüşüm odaklı bir anlayış benimsediklerine dikkat çeken Batur, “Güvene dayalı, şeffaf ve yerinde dönüşüm olacak. Vatandaş kendi mahallesinde oturacak. Sosyal demokrat bakış açısı da böyle. ”

Gültepe’de yola devam

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’de parselasyon planlarına başlayarak yaklaşık sekiz ay sonra askıya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Tüm aşamaların yine şeffaflıkla yürütüleceğini ifade eden Başkan Batur, planlamaları yapan ekibin tecrübesini, “Gültepe planlarının hayata geçirirken çok tecrübeli bir ekibimiz var. Bu planı kendi çalışma arkadaşlarımız yaptık. Bölgeyi iyi tanıyan, planlamayı bilen bir ekip” sözleri ile övdü. Başkan Batur, Gültepe’de yola hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak “Biz bomboş bir sahada plan yapmıyoruz. Biz yerinde dönüşüm yapıyoruz. Biz bu planı yaparken oradaki vatandaşlara da sorduk. Planları mahallelerinde askıya çıkardık, bilgilendirme için ekiplerimizi oraya gönderdik. Web sitemizde tamamen şeffaf bir şekilde açtık. Ulaşım planı Büyükşehirden tasdiklendi. Tüm kamu kuruluşları bilgilendirildi, odalara brifing verildi” diye konuştu.

Bunun siyaseti olmaz

Bazılarının kentsel dönüşüm değil, imar planı yapılıyor şeklinde konuyu siyasi malzeme yapmaya çalıştığına dikkat çeken Başkan Batur, ‘Önce şu bilinmeli ki kentsel dönüşüm siyasi malzeme olamayacak kadar önemli bir konu. Bilmeden konuşanlarda komik duruma düşüyor. İmar planı kentsel dönüşümün Anayasası. Plan olmadan hangi kentsel dönüşüm yapılabilir. Bizim imar planı mı yoksa kentsel dönüşüm mü yaptığımızı zaman içinde herkes görecek. Kentsel dönüşüm illa 6306 sayılı yasa ile yapılacak diye bir şey yok. Biz Narlıdere’de kentsel dönüşümü başlattığımızda bu yasa yoktu. Ama biz yine de kentsel dönüşümü yaptık. Uzlaşıyla yaptık. Vatandaşı müteahhitin insafına terk etmeden yaptık. Yerinde dönüşüm yaptık. Narlıdere orada. Ne yaptığımızı görmek isteyen gider bakar. Gültepe’de de Beştepeler’de de aynısını yapacağız. Vatandaşlarla sözleşmeler yaptığımızda herkes görecek imar planı mı yapılıyor kentsel dönüşüm mü yapılıyor.

Odalar ile yan yana çalışıyoruz

Konak Belediyesi’nin her zaman meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya dikkat ettiğini ifade eden Başkan Batur, sözlerini şöyle noktaladı: “Hem duruş hem felsefe olarak odalarımızın yanındayız. Ben de Mimarlar Odasının bir üyesiyim. İzmir’de depremde daha fazla binanın yıkılmasını önleyen en önemli unsur meslek odalarının geçmişten bu yana çok ciddi çalışma yapmasıdır. Yıkılmayan binaları Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası gibi odalara borçluyuz. Biz belediye olarak da odalarla birlikte çalışıyoruz. İmar planlarında da odaları ikna etme çabamızı sürdüreceğiz. Kentsel dönüşüm reformu çalışması bir an evvel başlamalı. Kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Sağlam, dayanıklı binalar yapılması için radikal kararlar alınmalı. Kenti dönüştürmemiz lazım. Sadece belediyeler değil, emek verecek tüm organizasyonlara ihtiyaç var. Hep birlikte yapacağız.”



