Gümüldür’de taşkın önlemi

Gümüldür’de yıllardır su taşkınlarının yaşandığı alanda vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatıldı.

Gümüldür’de taşkın önlemi
30 Kasım 2020 Pazartesi 10:07

Gümüldür’de Arap yeri olarak bilinen alanda ikamet eden vatandaşlar, çektikleri video ile yaşadıkları sorunu Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’a aktardı. Videoyu izleyen Başkan Kayalar, hızlıca alanda çalışmanın başlaması için ekiplerine talimat verdi.

10 sokakta çalışma

Başkan Kayalar’ın talimatıyla çalışmalara başlayan fen işleri müdürlüğü ekipleri 10 sokakta yağmur suyu kanalı ve rögar yapımı gerçekleştiriliyor. Gerçekleşen çalışmaların tamamlanmasıyla yıllardır yaşanan su taşkını sorunu ortadan kalkacak. Başkan Kayalar, “Bölgedeki tüm sokaklarda çalışmalarımızı yaparak su taşkınlarının önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.


 

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