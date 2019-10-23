Gümüşpala'da Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı

Yüzbinlerce çocuğa nitelikli eğitim desteği vermeye devam eden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'nın, teknoloji devi Lenovo'nun desteğiyle hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Atölyesi, TEGV İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimi'nde 22 Ekim 2019'da düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu TEGV, 22 Ekim 2019'da İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimi'nde Lenovo desteği ile açılışını gerçekleştirdiği Tasarım ve Beceri Atölyesi'nde İzmirli çocukları 21. yüzyıl öğrenme becerileri ile buluşturdu. Gümüşpala Öğrenim Birimi ile Lenovo, TEGV çocukları için ikinci Tasarım ve Beceri Atölyesi'ni açarken, TEGV Türkiye genelinde altıncı atölyesinin açılışını yapmış oldu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Gümüşpala Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış Töreni, TEGV Mütevellisi Efe Aydan, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, TEGV çocukları, TEGV gönüllüleri ve Lenovo Türkiye çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti

Altıncı atölye

Açılış konuşmasını yapan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı: Lenovo'nun sponsorluğunda açılışını yaptığımız Tasarım ve Beceri Atölyemiz, TEGV çatısı altında faaliyete geçen altıncı atölye oldu. Yedincisini ise yine İzmir'de Eşrefpaşa Öğrenim Birimi'nde açacağız. Bugün çatısı altında bulunduğumuz Gümüşpala Öğrenim Birimimiz diğer dört birimimizle birlikte rahmetli Başkan Ahmet Piriştina girişimleriyle TEGV'in 1996 yılında İzmir'e gelişi ile hayata geçti. Dönem içerisinde 10 etkinlik noktasına kadar ulaştık ancak bugün 5 etkinlik noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu. Gümüşpala Öğrenim Birimi'nin 2002'de faaliyetlerine başladığını ifade eden Tosyalı, 2002'den bu yana 850 gönüllü aracılığıyla yaklaşık 16 bin TEGV'li çocuğu nitelikli eğitimle buluşturduklarının altını çizdi. Gümüşpala Öğrenim Birimi'nde açılan Tasarım ve Beceri Atölyesi Ergani Öğrenim Birimi'nden sonra, Dünyanın ve Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo'nun desteğiyle kurulan ikinci Tasarım ve Beceri Atölyesi oldu. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu: Lenovo olarak geçtiğimiz 1 Ekim'de Diyarbakır Ergani'de çocuklarımızı nitelikli bir eğitim için son teknolojiyle tanıştırdık. Aynı ay içinde bu kez İzmir Gümüşpala'da da birlikteyiz. Anadolu'nun denize ve berekete açılan şehri güzel İzmir'de, Gümüşpala Öğrenim Birimi'ndeki Lenovo Tasarım ve Beceri Atölyesi hayırlı olsun. Bugün burada bu misyonu gerçekleştirdiğimiz yeni atölyemizde de teknoloji ve yaratıcılığı buluşturduk. Lenovo olarak üstün performanslı bilgisayarlarla ve cihazlarla bir teknoloji sınıfı oluşturduk. Lenovo Tasarım ve Beceri Atölyesi'nde çocuklarımızın heyecanını ve sevincini paylaşmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.