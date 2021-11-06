Güneşin Kadınları Tire’den de yola çıktı

Türkiye’nin birçok ilinde hayata geçirilen “Güneşin Kadınları Kooperatifi” Tire'de açıldı. Kooperatifin açılışında konuşan İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, kadınların ekonomik anlamda daha güçlü olması gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Türkiye’nin birçok ilinde hayata geçirilen “Güneşin Kadınları Kooperatifi” İzmir’de açıldı. Tire Kutluhan’da hayata geçirilen Güneşin Kadınları İzmir Kooperatifi’nin açılış törenine İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkan Vekili ve İzmir Milltevekili Müsavat Dervişoğlu, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Genel Başkan Baş Danışmanı İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, İYİ Parti İzmir Teşkilatı il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kooperatifin açılışında konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu, İYİ Parti’nin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek “Emeklerinizle var olmuş, her geçen gün büyümüş bu ailenin Cenab-ı Allah devleti yöneteceği günleri de gösterecektir” dedi.

TBMM’de kadın temsiliyeti yeterli değil

Toplumun medeniyet yolunda ilerlemesini sağlayacak olan kadınlar olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Çıray, “İzmir, medeniyetin en önemli örneklerinden birisidir. Bu medeni yolda kadının attığı güzel bir adımı hep birlikte kutluyoruz. İnşallah Türk siyasetinde, TBMM’de olması gerektiği gibi çok sayıda kadın temsil edilir; hem de kotalara ihtiyaç olmadan, doğal olarak temsil edilir. Ne yazık ki bugün TBMM’deki kadın temsiliyeti olması gerektiğinden daha geride. Çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Partimizin büyümesi ve iktidara gelmesindeki asli rolü sizlerin oynayacağına inanıyorum. Tire benim memleketim… Tam 11 yıldır bu bölgede milletvekilliği yapıyorum, geçmişte de hayatım bu topraklarda geçti. O yüzden bu topraklara hep borçlu hissederim. Allah izin verdiği sürece de bu topraklar için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Kadınlar ekonomik anlamda daha güçlü olmalı

Türkiye’de kadınların çok büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, “Bugünlerde çok yoğun yaşadığımız yoksulluk, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri gelmekte… Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in önderliğinde iki yıl önce bir hayalle çalışmalarımıza başladık. Bu yolda kadın kooperatiflerimizi kurduk. Amacımız kadınlarımızın ekonomik anlamda daha güçlü olması. Ülkemiz çok zengin; kadınlarımız çok marifetli. Onlara ekonomiye katkı sağlamaları yönünde yardımcı olmamız gerekti ve bu kooperatifimizi de 13 ilimizde, en son da Tire’de Serap Başkan’ın katkılarıyla açtık. İnşallah bol kazançlı olur” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Kırkpınar’dan kadınlara teşekkür



İYİ Parti’nin her alanda giderek büyüdüğüne dikkati çekerek açıklamalarda bulunana İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, “Partimizin her alanda büyürken bunu görenlerin de ödü kopuyor. İlmek ilmek işlenmiş olan Güneşin Kadınları Kooperatifi’nde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Meseleye diğer boyutuyla baktığında kadının elinin değdiği yere zarafet ve bereket yağar. İnşallah kadın kooperatifimiz, zarafetli olduğu kadar bereketli de bir kooperatif olacaktır” dedi.



Ekonomik özgürlük vurgusu



“İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in üreten kadın ile büyük ve güçlü Türkiye idealiyle başlattığı Güneşin Kadınları Kooperatifleri’nin bir tanesi de İzmir’de Tire’de açıyor olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz” sözleriyle açıklamalarına başlayan İYİ Parti İzmir İl Kadın Politikaları Başkanı Özöktem de,“Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda eşleri, çocukları, kardeşleri ile omuz omuza savaşan kadınlar gibi günümüzde de kadınlar ailelerinin geçinebilmeleri için eşleri ile birlikte hayat savaşı vermektedir. Kimi fabrikada, kimi tarlada kimi ise evinde çalışıp üreterek tencerelerini kaynatmaya uğraşıyorlar. İşte, Güneşin Kadınları Üretici Kadın Kooperatifleri üreten, güçlü, ayakları üzerinde dimdik duran kadınlarımızın yanlarında olmak, ekonomik özgürlüğü olmadığı için şiddete boyun eğmek zorunda kalan kadınlarımıza destek olabilmek için kuruldu. İzmir İYİ Kadınlar olarak Genel Başkanımız’ın kadın üretiminin desteklenmesi konusunda gösterdiği hedefe ulaşabilmek için İzmir’de Tire’de varız. Kooperatiflerimizde gerek kadınlarımız tarafından üretilen gıda maddeleri, gerekse el emeği ürünlerinin yanı sıra, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan da örnekler bulabilirsiniz. İYİ Parti’nin yükselen güneş gibi kadınlarımızın da güçlendiği güçlü ve müreffeh bir Türkiye için Güneşin Kadınları’nın 100’üncüsü de aynı heyecan ile açmak dileği ile…” diye konuştu.