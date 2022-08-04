Güneşli Mahallesi sakinlerinin pazaryeri ve spor salonu istiyor

MHP Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Peynirci ve Ahmet Yeniçırak, Güneşli Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 6 bin metre kare olan açık otoparkın yeraltı otoparkı ve pazaryeri Konak Belediyesi tarafından kamulaştırılan Yağhaneler Jandarma Merkezi’nin ise çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Peynirci ve Ahmet Yeniçırak, Konak’ın Güneşli Mahallesi sakinlerinin pazaryeri ve spor salonu istediğini belirtti.

Daha geniş ve kapsamlı çalışmalar yapılmalı

Mahalle gezileri sırasında muhtarların ve mahallelerde yaşayan vatandaşların isteklerini dile getirdiklerini belirten MHP Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Peynirci, “Güneşli Mahallesi’ne yapmış olduğumuz ziyaretlerimiz esnasında pazaryeri ve spor salonu yapılması için muhtarımız tarafından talepler olmuştu. Konak Belediyesi tarafından kamulaştırılan Yağhaneler Jandarma Merkezinin pazaryeri ve kültür merkezi olarak projelendirileceği bilgisin Belediye Başkanımız Abdül Batur dile getirmişti. Daha kalıcı ve geniş bir kapsamlı çalışma yapılarak Güneşli Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 6 bin metre kare olan açık otoparkın yeraltı otoparkı, pazaryeri içinde barındıran bir yapı ile bölgedeki park sorunu eksik olan pazaryeri ve vatandaşa dokunan tesisler yapılarak bölge zenginleştirilebilir. Konak Belediyesi tarafından kamulaştırılan yaklaşık 12 bin metrekareden fazla olan Yağhaneler Jandarma Merkezi ise içinde kapalı yüzme havuzu, spor salonu olan çok amaçlı bir spor kompleksi yapılabilir. Bu spor kompleksine ek olarak hazırda bulunan konak belediyesi Atilla Spor Tesislerini de içine alan büyük bir spor merkezi yapılırsa bölge halkının ve çevresinde bulunan mahalleler de hizmet verecek güzel tesisler ortaya çıkabilir” dedi.

Konak için kalıcı çözümler şart

Daha önce yapılan projelerin kısır olması veya uygulamalarda yapılan hatalar nedeni ile tam amacına ulaşamadığını hatta eksiklikler nedeni ile atıl kaldığını belirten MHP Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yeniçırak ise “Örneğin Gıda Çarşısına yapılan otoparkı halkın kullanamaması, Muratreis Mahallesinden kurulan semt pazarlarını sokak aralından kurtarmak, sokakları rahatlatmak amacı ile yeniden yapılan Hatay pazaryeri projesinden olduğu gibi. Otoparkı kullanamayan pazarcı esnafının araçları sokakları istila etmekte. Yapılan projelerin kalıcı, çözüm odaklı halka hizmet eden ve hizmet sırasında ise halkı üzmeyen çalışmalar olmalı. İmar sorunları, altyapı ve ulaşım gibi problemler ile zamanı harcanan Konak ilçesinin kalıcı çözümler ve projelerle cazibe noktası olması lazım” diye konuştu.

Yeniçırak, sözlerinin sonunda ise “Büyükşehir belediyesi tarafından kullanılan alanın yeraltı otoparkı üstünün pazaryeri olarak projelendirilerek yapılması. Önümüzdeki günlerde boşaltılması beklenen Konak Belediyesi tarafından kamulaştırılan yerin kültür merkezi, yüzme havuzu, spor tesisi olarak projen dirilerek yapılmasıdır. Burası halkın can ve mal güvenliği, trafik araç yoğunluğu gözönünde bulundurarak pazaryeri olarak düşünülmesi doğru bir karar olmayacaktır” ifadelerini kullandı.