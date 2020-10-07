Gürbüz'den 500 gün raporu

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 500 günlük faaliyet raporunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına sunarak, tamamlanan çalışmalar ve yatırım projeleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Fatih Gürbüz; ‘‘İlk günkü heyecan ve enerjimiz giderek büyüyor. Bugün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve İBB bürokratlarımıza 500 günlük çalışma raporu ve yatırım projelerimizi sunduk. Birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmaya bir yenisi daha ekleniyor; yakın zamanda Beşkapılar Kalesi kordon yolu için çalışmalarımız başlayacak. Her zaman yanımızda ve yol gösterici olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Projeler

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün, detaylı bilgiler verdiği projeler arasında; Phokaia giriş yolu düzenlenmesi, belediye binası, kültür merkezi, anaokulu, spor salonu, gençlik merkezi, engelli merkezi, amfi tiyatro, tüm sosyo-kültürel alanları, bir araya toplayarak, ‘‘sosyal belediyecilik’’ anlayışı ile Foça’nın geliştirmesi hedeflendiği Belediye Hizmet Yerleşkesi, Fener Burnu’ndan, İngiliz Burnu’na kadar olan sahil bandında bisiklet yolu, engelli bandı ve yaya yolu düzenlemeleri ile halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ve ilçe dekorunun güzelleştirilmesinin hedeflendiği Kıyı Düzenleme Projesi, Foça Kalesi 2. etap projesi ve Fener Burnu projesi ile Phokaia tarih rotası çevre düzenlemeleri, Masal Evi, Bilimler Köyü ve Doğal Yaşam Parkı ve hayvan rehabilitasyon merkezi yer aldı.