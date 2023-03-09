Gürçeşme’de altyapı çalışmaları tamamlanıyor

İZSU Genel Müdürlüğü’nün, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gürçeşme Caddesi’ndeki genişletme faaliyetleriyle eşzamanlı olarak yürüttüğü altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tamamlanmak üzere olan proje kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılarak bölge daha dirençli hale getirildi. 

Gürçeşme’de altyapı çalışmaları tamamlanıyor
09 Mart 2023 Perşembe 11:09

İZSU Genel Müdürlüğü, Konak ilçesinin ana arterlerinden Gürçeşme Caddesi üzerindeki altyapı çalışmalarını tamamlıyor. İZSU ekipleri, bölgenin kanalizasyon hattındaki ekonomik ömrünü tamamlayan boruları yeniledi. Çalışmalar kapsamında 1,5 kilometresi kanalizasyon hattı olmak üzere yaklaşık 3 kilometre yeni hat imalatı yapıldı. Tamamlanan yeni hatlar önümüzdeki günlerde devreye alınacak.
 
Bölgedeki koku sorunu sona eriyor

Yeni hatların devreye alınması ile bölgenin kanalizasyon kapasitesi artacak. Kanalizasyon hattının yanı sıra yeni imal edilen yağmur suyu ayrıştırma hattı ile bugüne kadar kanalizasyon hattına bağlı olan yağmur suyu hatları artık ayrık sistemde çalışacak ve su baskınları önlendiği gibi bölgedeki koku sorunu da çözüme kavuşacak.

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